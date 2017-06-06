積極救災 林右昌斥遭惡意造謠抹黑

2017-06-06 13:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今天表示，這次的暴雨為基隆帶來嚴重災情，市府全體動員，竭盡努力地調用各界機具，加速救災工作，卻有網路謠言惡意抹黑市府漠不關心，絕非事實。

林右昌強調，這次災害涵蓋基隆全區，他與副市長林永發、秘書長李銅城都分頭針對劃定的區域進行指揮救災，市府團隊全體動員進行關懷及關心，因應這次災害，除了原本市府備妥的抽水機，後備指揮部也協調基隆轄區關指部、基支部及131艦隊部等單位，支援62部抽水機協助，水利署也抽調2部大型抽水機，在道路中斷的情況下從台北趕來協助。

林右昌特別感謝海軍司令黃曙光上將，在獲悉基隆地區的災情之後，於2日深夜親自到基隆了解災情與救災需求，並立即下令拆下軍艦上的抽水機載到安樂區佈設，不眠不休進行抽水作業。

林右昌說，這幾天，光是軍方的抽水機就抽出了275萬加侖的積水，市府可說是竭盡努力調用機具，以加速救災工作的進度，在昨天大致完成了抽水清整的工作，並恢復水電，初步讓重災區回復正常生活機能。

市府表示，中正公園主普壇前方道路塌䧟後，林右昌在事發第一時間就前往視察，並當場指示工務處及區公所進行應變，對於外界反映市府漠不關心，絕對是完全不正確的。

另外中山區落水失蹤的老婦人，在災害應變中心獲知訊息後，林右昌立即指示消防局派員全力搜救，並由副市長林永發督導，林右昌本人也5度前往現場了解救援進度；在第2天災情最混亂的時候，馬不停蹄全市勘災行程中，前往現場對老婦人的家屬表達關心丶慰問。現雖然已過了黃金72小時，林右昌仍要求消防局要繼續搜索，期待有奇蹟出現。

環保局長賴煥紘指出，環保局經過幾天的清整，已將全市道路大致清理完成，至於少部分還有淤泥的人行道、分隔島，也會在今天完成，這次有發生淹水的排水溝也會進行清疏工作，針對淹水地區將噴灑滅菌劑，以免傳染病發生。

民政處長王榆森表示，這次承蒙國軍投入772名兵力，包括陸軍關指部及海軍水下作業大隊等，投入機具168部，目前仍有20部留在安樂區以備不時之需，各區災害狀況都在陸續復原當中。