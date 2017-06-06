國民黨稱付葉家5萬訂金？ 黨產會質疑契約真實性

葉頌仁在會中發言，控訴國民黨不當取得其父之土地。（記者羅沛德攝）

2017-06-06 13:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開國發院土地案聽證會，國民黨行管會副主委李福軒發言時，出示在以往法院訴訟程序中未曾出現的一紙文件，反駁「不相當對價或無償」取得國發院土地的指控。其內容為民國五十一年一月四日的買賣契約，契約明載締約時要付訂金5萬塊，李福軒指出，此據以主張已付給葉家5萬元訂金。對此，黨產會主委顧立雄質疑此份契約真實性。

李福軒會中駁斥葉中川配偶葉張淑津，於過去訴訟表明「沒有看到錢」的陳述。李福軒諷，當收到鉅款的時候，會「把五萬塊抱在身上、帶回家和家人一起數一數」？李福軒也出示另一紙五十一年一月十六日文件，指出因收足尾款才能過戶，該文件證明已經付清買賣價金，批黨產會栽贓。

顧立雄則指出，在元利建設5月31給黨產會的書面意見中，也有看到上述這張國民黨出示的「5萬元訂金」的契約，讓他非常驚訝。他也進一步質疑，葉家2006年與國民黨、元利建設就國發院土地案爭訟時，為何沒有任何一方提及這份契約？元利是否是從國民黨取得這份契約？

顧立雄也質疑，該份契約中，「葉中川」三字是否由本人簽字簽署，對照葉中川過去所書寫的存證信函、申請書等，筆跡也完全不同，且印章非常模糊，與杜賣（買賣）證書的圓形章不同，國民黨如何證明有付葉家這5萬元？

葉頌仁會中則表示，他是第一次看到這份文件。元利建設會後受訪則說，這份文件是訴訟時國民黨所提供，並非是私下給元利。