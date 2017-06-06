實名制做半套？ 藍委爆：教育部關閉補教師學歷查詢

2017-06-06 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕立法院上月三讀通過「補習及進修教育法第九條修正草案」，增訂「防狼師條款」，並嚴格執行「實名制」，條文規定短期補習班執行業務或對外招生時，涉及負責人、教職員工姓名時，除立案名稱外，都應揭露其真實姓名。

但國民黨立委柯志恩今天在臉書爆料，表示教育部竟在前天（4日）以line要求關閉「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」中關於老師學經歷的部分。柯志恩批，這對於補習班的資訊公開根本是「大開倒車！」。

柯志恩表示，教育部要求關閉「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」中關於老師學經歷的部分，理由是「補習及進修教育法」修法只有要求對外公告姓名，並沒有提及學經歷要公佈，以及依照「個資法」規定，除非徵得當事人同意，否則學經歷不得於網站公告。

柯志恩說，收到教育部消息後，上網去看了一下這個平台，原本補教老師有的學經歷真的不見了！

柯志恩認為，若今天是餐廳應徵廚師，自然不需要其學歷，只要求烹飪相關證照即可；但學校教師則是經教師甄試，並有教師證，且須以真名、真學歷示人；而補教老師並無教師證等證明，以其學歷公開作為選擇依據，何錯之有？「總不能大學肄業的人來教高中生數學吧？」

柯志恩說，如果教育部認為教師之學歷屬於個資法保障範圍，是否全國所有學校老師也應一併將學歷從網頁上移除？否則應解釋補教老師和學校老師之間為何可以有雙重標準之理由何在！