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藍委爆補教師學歷查詢關閉 林俊憲批：教育部頭殼破洞嗎？

對於教育部關閉補教師學歷查詢，林俊憲在臉書質疑，教育部是扛不住補教業壓力嗎，他也表示補習班教師實名制只公佈名字，就是玩半套。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-06-06  14:03

〔即時新聞／綜合報導〕立法院上月2三讀通過「補習及進修教育法第九條修正草案」，推動補習班教師實名制，要求短期補習班執行業務或對外招生時，都要揭露真實姓名，卻傳出教育部以LINE通知，要求關閉「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」中關於老師學經歷的部分。對此，民進黨立委林俊憲就批，教育部發LINE蓋學歷，是「頭殼破洞了嗎？」

今天國民黨立委柯志恩爆料，教育部在前天（4日）以LINE要求關閉「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」中關於老師學經歷的部分，理由是「補習及進修教育法」修法只有要求對外公告姓名，並沒有提及學經歷要公佈，以及依照「個資法」規定，除非徵得當事人同意，否則學經歷不得於網站公告。

林俊憲在臉書表示，立法院在上月26日才三讀通過補教實名制，不到兩個禮拜的時間，教育部發LINE要求玩半套，形同自我閹割，「難道是屈服於這些補教業者的壓力？」

林俊憲指出，林奕含事件，衛福部當初發LINE壓新聞，被罵個半死，沒想到現在教育部又來一招發LINE蓋學歷，難道「頭殼破洞了嗎？」。因此他要求補習班老師學經歷應在網站上公開，教育部也必須對此事清楚說明。

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  • 傳出教育部關閉補教師學歷查詢，林俊憲就批，教育部是頭殼破洞了嗎？（圖擷自「林俊憲臉書」）

    傳出教育部關閉補教師學歷查詢，林俊憲就批，教育部是頭殼破洞了嗎？（圖擷自「林俊憲臉書」）

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