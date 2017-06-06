國發院土地聽證會 國民黨開罵完後逕自離場

不當黨產處理委員會6日針對「民眾葉頌仁陳情其父葉中川原有座落國家發展研究院前中興山莊院區之土地疑係中國國民黨不當取得財產案」召開聽證會，出席會議的國民黨行管會主委邱大展（圖中平舉右手者）、副主委李福軒（圖3）在會中退席，表達抗議。（記者羅沛德攝）

2017-06-06 12:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院黨產會今針對黨產指標案「國發院土地案」召開聽證程序，若黨產會未來認定國民黨是以無價或顯不相當對價取得國發院土地，原地主葉家可望獲得賠償。國民黨代表行管會主委邱大展與副主委李福軒，代表發言時痛批黨產會抹黑污衊、羅織罪名後，便中途離席。黨產會主委顧立雄認為，逕行離場非常不尊重聽證程序。

國民黨於51年與原地主葉中川簽訂買賣契約，以19萬餘元，取得面積1820.02坪的國發院前中興山莊院區土地，遠低於葉中川認為合理價格的36萬4004元，且葉中川因不願收受國民黨支票，迄今未具領。國民黨2005年則以43億元將國發院總計8千多坪的土地，標售給元利建設。葉家曾質疑買賣契約與土地登記過程受脅迫，於2006年提告；但台北地院判決認為，葉家後代子孫葉頌仁「未能提出證據證明國民黨脅迫葉中川出售土地」，最後判葉敗訴。

黨產會今針對此指標案件召開聽證會。李福軒代表國民黨發言，批評聽證會是抹黑污衊、羅織罪名、虛耗公帑、恣意濫權。並駁斥民進黨5月26日記者會中所陳述的「絕大部分都不是事實」。今聽證會爭點為國民黨以無償或交易時顯不相當的對價取得之財產？針對賣地價錢是否合理，李福軒出示兩筆土地交易價格喊冤。

一為葉中川在與國民黨交易前5個月，出售同地號土地每坪10元，二為交易後5年，鄰近買賣價格售價每坪30元，指葉中川「開價200元」，國民黨最後用每坪105元買得，還高於他人甚多，是「冤大頭」。葉頌仁後說明每坪10元的交易是賣給佃農。李福軒也出示買賣契約指出，國民黨已經在51年1月16付清買賣價金5萬元，痛批黨產會「栽贓」。

李福軒發言結束後，突然與邱大展一同離場，使後續詢問程序出現「當事人不在場」的空窗。邱大展在門外受訪表示，聽證會根本是霸凌司法，竟然把三審定讞的事情拿來辦聽證，「難道把法律踩在腳底下？」邱大展批評「不當會」用斷章取義的片面之詞污衊國民黨，並痛陳他們中途離席是因為對「不當會」做法不以為然，為了維護司法的決心才離場。

邱大展與李福軒也強調，以後任何人在公開場合毀謗國民黨，國民黨絕對會採取必要法律行動捍衛名譽。今天下午國民黨律師也將到台北地院，向民進黨3位發言人提告毀謗。

國民黨自行離席使在場人士同感錯愕，顧立雄表示，國民黨發言後逕行離場，對聽證程序非常不尊重，頻頻稱呼黨產會為「不當會」，也帶著「故意」。

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