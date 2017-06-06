標案工人不得有前科 高市議員批高鐵歧視更生人

高市議員陳麗娜質疑高鐵標案規定歧視更生人。（記者王榮祥攝）

2017-06-06 11:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣高鐵在招標採購合約裡，限制包商員工「不得有前科記錄」﹗﹖高市議員陳麗娜指高鐵如此規定是歧視更生人、違法違憲，要求取消此限制，否則將向監察院檢舉。

中華更生人藝術所推廣協會理事劉嘉國更直言，高鐵這樣的規定不只是歧視，簡直是排斥。

高市勞工局說明，目前就業服務法第5條就業歧視規定中，並沒有列入對更生人身分限制；因事涉中央法令規定，勞工局將向勞動部反映這問題，以保障更生人就業權益。

高市議員陳麗娜接獲陳情，今偕同中華更生人藝術所推廣協會理事劉嘉國，對高鐵限制更生人的招標條件提出質疑。

陳麗娜說，高鐵是台灣百大企業之一，在2015～2016台灣高鐵企業責任報告書第88～89頁裡規定「創造價值關懷社會、及包容性的員工任用」，但高鐵5月份的22個外標勞務案，卻都對更生人有不合理的勞動歧視約定，根本是說一套做一套。

她舉例，高鐵標案（契（合）約編號：M2-17-010），合約中第七條第一項規定：「乙方擔保乙方檢查及維修保養人員具有中華民國國籍並經合法僱用、無罪刑紀錄或不良前科、且為品德良好之人員，如甲方認有必要，在開始執行服務前，乙方應先將其服務人員學經歷及背景等資料造冊，送交甲方審核無異議後，始得任用。」

陳麗娜強調，就業服務法第5條也明訂，不可以有就業上差別待遇，並希望落實就業平等；高鐵至今仍然有就業歧視，對於人民工作權生存權竟然如此的敷衍，實在令人嘆息。

劉嘉國則表示，更生人最需要的是出獄後社會接納，多一點工作機會；高鐵這些勞務標案中極多是沒有接觸人群的工作，卻完全禁止更生人或其他可能是過失造成微罪的受刑人無法在高鐵工作，這與刑法勸人為善，讓大家有改過自新的機會背道而馳。