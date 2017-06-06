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雲豹榴彈砲甲車 國防部：有初步構想

國軍「雲豹」八輪甲車將結合「M114」155公厘拖曳式榴彈砲，成為輪甲式自走砲車，國防部正初步規劃雛形。圖為國軍雲豹八輪甲車。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-06-06  11:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「雲豹」八輪甲車將結合「M114」155公厘拖曳式榴彈砲，成為輪甲式自走砲車，對此，國防部發言人陳中吉今上午表示，此方案還在規劃設計階段，需單位提出作戰需求，至於要如何發揮作戰效能，仍在進一步考量，目前尚無實際產量、造價、時程等，還在初步規劃雛形。

不過，國軍過去研發雲豹甲車時，曾遭遇一些波折，甚至動力底盤系統採購案曾爆發弊案，陳中吉表示，國防部在未來採購過程，一定會按照相關法規嚴格執行，並尊重司法過程的相關事證，秉持證據到哪就辦到哪的原則。以後在媒體、立委監督下，一定嚴格執行相關作業事項。

國防部雲豹八輪甲車家族持續增添新成員，除有榴彈機槍裝步戰鬥車、迫砲甲車，以及輪甲式自走砲車外，國防部也計畫研發裝備戰車砲的突襲砲車。

雖國防部今日未具體說明相關細節，不過，根據國防部提交立法院的報告顯示，未來「雲豹」輪甲式自走砲車，將會具有數位化、機動化等特性，國軍也將把M114拖曳式榴彈砲的手動油壓驅動系統，提升為自動化電伺服控制系統，強化陸軍機步旅砲兵「三軍聯合截擊作戰和跨區作戰」等戰術運用火力支援。

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  • 國防部發言人陳中吉（資料照，記者涂鉅旻攝）

    國防部發言人陳中吉（資料照，記者涂鉅旻攝）

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