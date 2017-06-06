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葉頌仁：國民黨非自耕農 為何可買農地？

2017-06-06  11:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對「國發院土地案」召開聽證程序，控訴國民黨強奪民地的原地主葉中川之子葉頌仁，以利害關係人身分出席陳述。葉頌仁發言時激動表示，國民黨民國50、51年向葉家買地時，還未向內政部登記為社團法人，權力主體不成立，為何能購買登記土地？他也質疑，該土地當時為農業用地，當年買賣契約中代表人國民黨中央委員會的委員，又哪一位是自耕農，為何能購買農地？

針對國民黨發言時指稱，國民黨以一坪105元向葉家買地，買價較他人向葉家購買同一地號的土地價錢還要更多，還稱國民黨是「冤大頭」，葉頌仁對此氣憤表示，他父親當時是為了贊助教育，才會以10元、30元出售，各有其理由。

他也批評，他父親當年寫給國民黨陳情書及存證信函，都清楚寫明要以一坪200元出售，乃是比照當年景美、木柵、考試院當地行情價，國民黨以一坪105元購買，竟然還自覺很合理。

葉頌仁表示，相信會真相大白、水落石出，若國民黨真要如他們所言「讓台灣繼續前進」，首先就要民主、自由、平等，而不是一黨專政，國民黨能強徵、強佔民地，荼毒人民，這樣叫做「國民黨」？他接著說，感謝黨產會能主持正義，讓他有機會做陳述，「希望正義之劍能夠出鞘、斬妖魔」。

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  • 葉頌仁在會中發言，控訴國民黨不當取得其父之土地。（記者羅沛德攝）

    葉頌仁在會中發言，控訴國民黨不當取得其父之土地。（記者羅沛德攝）

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