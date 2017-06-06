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「刷臉購物」安全嗎？ 學者警告：恐成中國抓人工具

政大法律系副教授劉宏恩警告，馬雲支付寶最新推出『刷臉購物』這項工具，可能會被中國政府利用來維穩抓人。（歐新社）

2017-06-06  12:06

〔即時新聞／綜合報導〕「刷臉購物」等支付工具，或是透過人臉辨識就能買東西，真的安全嗎？政治大學法律系副教授劉宏恩在臉書貼文警告，這項工具可能會被中國政府利用，公安只要蒐集民眾的臉部特徵數據，未來就可以利用數據來維穩抓人。

劉宏恩在臉書貼文寫到「馬雲支付寶最新推出『刷臉購物』有一堆人按讚？你們不知道這可能提供中國公安蒐集人民面部辨識特徵，拿來大數據維穩抓人嗎？」，且他還說到「馬雲已經多次在公開場合表態︰他集團所蒐集的消費者和交易資料，他願意提供給中國政府使用」

據《端傳媒》報導，馬雲於去年10月21日應中國中央政法委的邀請發表演講，談到警察可以透過對大數據的運用去預判可疑人士，例如一個同時購買火藥、高壓鍋、鋼珠的人，就有可能在計劃製造炸藥，從電子支付記錄顯示1天多次搭乘公車的人可能就是小偷。

報導也提到，馬雲還說，中國公安、法院、檢察院、安全部門和反恐部門，都可以在工作中利用大數據。阿里巴巴曾表示不會向第三方分享數據，但承認會遵守中國法律，而中國法律可能會以刑事調查為由要求其提供數據。

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  • 劉宏恩表示，公安只要蒐集民眾的臉部特徵數據，未來就可以利用數據來維穩抓人。（圖截自劉宏恩臉書）

    劉宏恩表示，公安只要蒐集民眾的臉部特徵數據，未來就可以利用數據來維穩抓人。（圖截自劉宏恩臉書）

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