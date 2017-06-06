因治水槓上 張景森再嗆李鴻源 「又說幹話了」！

張景森說想在員山子分洪道入口刻上李鴻源所說「分洪如可行，20年前就做了」的幹話，網友則用電腦合成技術，幫張景森「刻好了」。（圖擷自「張景森臉書」）

2017-06-06 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕前內政部長李鴻源曾批評扁政府的員山子分洪道工程，當時表示「分洪如可行，20年前就做了」，前天（4日）行政院政務委員張景森說想把這句「幹話」刻在員山子分洪道入口，也有網友用電腦合成技術，幫張景森「刻好了」。

昨晚張景森又在臉書開砲，嗆「李鴻源先生又說幹話了。」他指出李鴻源說員山子分洪口只能讓基隆河水位降低三十幾公分，對防洪助益不大。張景森也大酸，應該可以再刻上「只有30幾公分，功用不大－李鴻源」。

張景森表示，員山子分洪設計目標是將上游200年重現期洪水量1620 cms，分洪1310 cms 導入東海，維持下游河川基流量310 cms，這樣可以降低中下游河道水量水位，減輕中下游水災風險；預估可降低瑞芳河段水位3.13公尺，下游河段水位1.5公尺。

張景森說，2005年的杜鵑颱風實際測量結果，分洪水位高度達66公尺，分洪時間20小時，分洪量約2021萬立方公尺，下游瑞芳、暖暖、汐止及南港地區河川水位，實際測量約各降低2.56、2.34、1.44及1.14公尺，確實有效降低下游河川水位。因此張景森質疑李鴻源，所謂「只能降低30公分」，是指哪一段？在神秘的52區嗎？

張景森指出，員山子自2004年開始分洪12年以來，共分洪41次，分洪總量共計約2億立方公尺，有效解決基隆河中下游水患問題，這點基隆河兩岸的居民都可以作證，過去每逢颱風動輒淹水好幾層樓，整治以來，從來沒有這種慘況。

張景森也酸說，可惜一直到今天這位治水王子，居然還不認錯，還堅持員山子分洪道的作用不大，「有這種內行的水利處長，難怪國民黨時代基隆河一直治不好」。