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國際參與突圍 外交部：我國人士順利進入ILC

國際勞工大會（ILC）今天登場，外交部今天晚間表示，以非政府間國際組織身分參與大會的我國人士，目前都已平順換證進入ILC會場。（歐新社）

2017-06-05  22:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際勞工大會（ILC）今天登場，因中國近來對我國際參與空間打壓無所不用其極，先前傳出我方參與ILC可能也遭到全面封殺。不過在外交人員協助下，外交部今天晚間表示，以非政府間國際組織身分參與大會的我國人士，目前都已平順換證進入ILC會場。

ILC第106回合大會今天於瑞士日內瓦當地上午11點開幕。我國因中國打壓，去年在國際民航組織（ICAO）遭封殺，國際刑警組織（INTERPOL）不得其門而入，今年的世界衛生大會（WHA）也沒有獲邀，僅在多方斡旋下開放部分人士進場旁聽。

中正大學勞工系助理教授劉黃麗娟身兼台灣石油工會顧問，日前指出台灣石油工會等工會代表，今年換取觀察員資格證件時，國際勞工組織（ILO）法務竟表示聯合國「重新落實身分證件管控」，將不允許任何持「非聯合國所承認之身分證件」之人民，進入聯合國機構。ILO更明說，如果僅持「中國台灣（Taiwan, China）」身分證明者，可能無法進入ILC。

劉黃麗娟因此氣憤投書國際知名雜誌《外交家》，痛批ILO曾獲諾貝爾和平獎肯定，且標榜社會正義，卻在面對聯合國法理不通的身分認定要求時，屈膝附和；相關投書在國際勞工界引起波瀾。劉黃麗娟說明，入場需要經過兩道關卡，一是取得資格證件，二是進入會場時的身分查核，她仍相當擔憂今年會出現遭中國封殺的情形。

今日大會開幕，目前在我駐日內瓦辦事處的協助之下，外交部表示，以「國際工會聯合會」（ITUC）及「國際雇主組織」（IOE）等國際非政府組織（INGO）身分申請參與ILC的我國人士，都已經平順換證，並進入ILC會場。ILC將延續到本月16日，劉黃麗娟則將於本週五率領學生前往瑞士旁聽ILC。

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相關關鍵字： 中國 中國打壓 劉黃麗娟 國際勞工大會（ILC） 外交部 打壓
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