洪秀柱：盼中央委員、中常委選舉如期舉行

2017-06-05 19:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉落幕，黨主席交接與中央委員、中常委選舉時程爭議未解，中常委醞釀在本周中常會上提案延後中央委員、中常委選舉，國民黨主席洪秀柱今強調，以前選舉時程決定時，黨秘書長就是前副總統吳敦義，盼中央委員與中常委選舉能如期進行，但她可提早交卸主席職務。

洪秀柱今在中央黨部主持總理紀念月會，針對黨主席選舉後相關爭議發表談話；洪秀柱表示，國民黨有史以來的黨內選舉，從沒有如此的公平、公正、公開、透明，各陣營可派人參與選務監督，有任何意見也是合議辦理，有人說現任主席有主場優勢、內場優勢，事實上「什麼勢都沒有，我們是照章行事」。

對於媒體報導認為國民黨仍在選後內鬥、爭權，洪秀柱表達遺憾，強調黨無權可爭、無利可圖，任何人擔任主席都是承擔，相信吳敦義多年行政歷練、人脈、金脈，將能合乎大家期望，為黨解決許多燃眉之急，甚至開創更好的未來。

洪秀柱也對於有關中央委員、中常委選舉時程的爭議親上火線；洪秀柱說，當年十七全因同時選中央委員及中常委，全場旗幟飄揚，紛紛拉票，前主席馬英九指示改善，希望選舉不要跟全代會混在一起，因此在十八全時將選舉與會議分開，先選中央委員、中常委，然後再開全代會，而當時黨主席是吳伯雄，秘書長就是吳敦義。

洪秀柱強調，若純粹看黨章文字，中央委員及中常委提前選，或與規定文字不盡相同，但吳伯雄當年也解釋於法並無不合，在場沒有任何異議，之後十九全、二十全就比照辦理。

洪秀柱也認為，黨主席交接空窗期太長，但黨章規定全代會前3個月選黨主席，她的任期在820全代會召開時屆滿，選舉時間因而在5月20日，而中央委員及中常委選舉日期則循十八全、十九全的方式，雖有人提出疑義，認為應回歸黨章制度，但以往迄今黨章與現狀確實有所出入，包括公告日期不足，甚至有黨主席任期超過的情事。

洪秀柱指出，她希望盡可能遵循制度，但也要顧及黨務發展的實際需求，中央委員與中常委選舉期盼能如期進行，但她可以提早交卸主席職務，因此交接雙方協調時即提出七月底、七月中甚至七月初的方案。

洪秀柱表示，外界認為她要掌握中央委員提名權，但並非如此；中央委員獲提名不見得一定選得上，依照慣例，現任的只要願意參選一律提名，210位中有160位左右願意繼續參選，剩下的50位名額，以及大陸黨代表合格的人數83人，應選名額50至60人，則盼大家一起研究解決。

洪秀柱強調，她說可彈性處理，為了黨的發展，希望儘快把權力交出，未來地方黨部主委直選、2018人事布局，各方面都需要花很長的時間，讓下屆主席越早進入狀況越好。期盼吳敦義能儘快安排交接事宜，黨在艱困時期，已沒時間浪費。