等待陳景峻到場備詢 北市議會停擺近半小時

2017-06-05 17:56

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市農產運銷公司今天進行董事改選，原訂今天同步進行董事長及總經理選舉，農委會代表劉聖鴻上午就宣布散會，未進行選舉。市議員秦慧珠在議會質詢時，要求出席會議的副市長陳景峻跟市場處長許玄謀到場，但陳、許2人都以北農開會為由未請假，讓秦慧珠大為光火表示，上午宣布散會，下午怎麼還開會，要求等到陳、許回來後再質詢，讓會議停擺近半小時。

陳景峻回來後說明，北市府與農委會協調希望各推一組人選，董事長日前雙方已同意由自己出席，但雙方對於總經理人選都有所出入。秦慧珠表示雙方提出甚麼人選，陳景峻表示府方曾經提出過士林區農會前理事長郭萬清，但農委會認為郭沒有專業。

而農委會推薦過前台東市長賴坤成、作家吳音寧擔任總經理，但市府認為還是要專業人士，柯文哲補充，自己並非否定，但就次是要經過專業性，他也提到過去在彰化溪州成功旅社有遇過吳，後來知道吳音寧將旅社改為農用文創。

秦慧珠再問，吳音寧是農委會的誰推薦的，更為不斷指「一個開旅社的」為什麼可以擔任總經理。陳景峻表示，自己是負責協調此事的人，是農委會副主委陳吉仲所推薦，但自己是在星期五時才把履歷給柯文哲。秦不滿地說，台北市那麼沒尊嚴跟地位，民進黨隨便派「一個開旅社的」就要市政府點頭，讓柯頻頻想要解釋，對方不是開旅社，而是農用文創店。

柯文哲也說，自己很注重程序，認為北農總經理要由專業人士擔任，認為馬上就要解決太趕，希望不要急，等到15天後就會再做決定。