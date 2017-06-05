蔡總統邀綠委座談 盼多宣傳前瞻是「百年建設」

2017-06-05 17:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院預計於本月十四日召開臨時會，總統蔡英文今天中午在總統府邀十六名民主進步黨立委便當會，據與會者轉述，蔡總統會中多次提及前瞻基礎建設計畫議題，除了盼前瞻建設條例及年金改革法案，務必在立法院第一次臨時會通過外，也要求民進黨立委多在選區宣傳前瞻計畫優點，讓民眾知道前瞻計畫是「百年建設」，不只是一時的工程。

今與會者包括立院民進黨團總召柯建銘、民進黨立委李麗芬、蔡培慧、賴瑞隆、吳琪銘、洪宗熠、黃秀芳、邱泰源、吳玉琴、鄭運鵬、莊瑞雄、鄭寶清、王定宇、羅致政、呂孫綾、Kolas Yotaka等人，總統府副秘書長劉建忻、行政院副院長林錫耀、民進黨副秘書長卓榮泰也出席。

據轉述，柯建銘會中報告立院臨時會議程規劃後，蔡總統提及，盼前瞻、年金務必在臨時會通過，她也鼓勵立委多宣傳前瞻，宣傳甚至可由黨團協助；她並表示，前瞻計畫似乎在被國民黨抹黑之後，民眾對前瞻產生誤解，但前瞻計畫對城鄉平衡與大眾運輸有必要性與便捷性，有建置必要。

蔡總統更提醒各縣市立委，應對自己選區分到最多經費的計畫項目進行辯護，像是桃園市的民進黨立委，就應該跳出來為軌道建設辯護。

據轉述，蔡總統會中也關注治水議題，並逐一點名立委，聽取各地災情簡報，要求立委在第一線說明，她提到，全流域整治，地方政府要提報，不是沒列前瞻基礎建設計畫就沒經費。

還有與會民進黨立委會中提及「一例一休」議題，並指有勞檢員檢查太多嚴厲，導致民眾對一例一休產生誤解，不過會中並未就此展開討論。