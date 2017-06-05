吳敦義花蓮謝票 表態盼失聯黨員回娘家

國民黨主席當選人吳敦義，今日中午到花蓮舉辦感恩餐敘，隨後拜會縣長傅崐萁。（記者王峻祺攝）

2017-06-05 17:31

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨主席當選人吳敦義，今日中午到花蓮舉辦感恩餐敘，隨後接續拜會議長賴進坤、縣長傅崐萁，被問及縣長傳聞有意「入黨」，吳敦義表示「失聯的黨員我都希望回娘家！」只要手續完備、合乎資格，沒有拒絕的道理。

國民黨準黨魁吳敦義今天到花蓮謝票，在餐敘前接受媒體採訪，被問到外界傳聞花蓮縣長傅崐萁有意重回國民黨一事，表示「假設傅縣長要回國民黨，只要手續完備、合乎資格，沒有拒絕的道理。」並強調將來會徵求很多新的黨員，特別是年輕朋友，為國民黨注入新血、朝氣及活力。

吳敦義下午與傅崐萁正式會面時，又被媒體再問一次「縣長傳聞將回國民黨？」傅一聽到後當場直說「不要問這個好不好！」還輕拍吳的肩膀，讓吳笑著回應媒體「知道他的動作是什麼意思了吧！」留下耐人尋味的答案。

吳敦義在會談中指出，盼政府能加強檢討台灣東部的鐵公路系統，並著重水患預防，比起建設輕軌應更為重要、緊迫，公路並未列入前瞻計畫，也顯示「前瞻不夠前瞻」，政府不夠注重基礎建設。

他說，政府對於藍綠執政縣市也有差別待遇，更被落入不公、不義的批評，希望中央對台灣東部的交通建設，能多關注在蘇花公路，解決遇到暴雨車輛就不能運行的問題，這是花東二縣的期待。

傅崐萁則是稱讚吳敦義資歷完備，在台灣「無人能出其右」，期許吳能帶領強而有力的在野黨，導正國家時事，讓台灣人民不再被荒腔走板的政策荼毒，基層痛苦、哀號的聲音也能得到重視。