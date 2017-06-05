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重機搬進議事廳 李婉鈺為改裝車發聲

市議員李婉鈺把重機車和改裝車搬進議事廳，調改裝車和重機不等於噪音車，要求市長朱立倫檢討不合時宜的法令。（記者賴筱桐攝）

2017-06-05  16:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市5月起在夜間10點至隔天凌晨6點，嚴格稽查違法改裝排氣管的噪音車，引發反彈聲浪，無黨籍市議員李婉鈺今天在市政總質詢時，將重機和經過改裝的摩托車搬進議事廳，強調改裝車和重機不等於噪音車，要求市長朱立倫檢討不合時宜的法令，不要做出擾民行為。

李婉鈺指出，改裝車輛是人民的自由，中央法規不合時宜，地方政府應思考如何檢討推動，不是製造對立與衝突，環保局攔查時，現場沒有任何儀器檢測，人員不知是否受過專業訓練，只憑肉眼和「心情」判斷是否合法，被攔查到的民眾，必須填寫意見陳述書，在上班日請假，到樹林或林口檢驗所花費8500元驗證車輛，證明自己合法，這不是擾民嗎？

李婉鈺說，她支持取締噪音，但反對非法取締，市府施政沒有考慮配套措施，倉促上路，影響民眾權益，車友們願意遵守法規，但請制定一套稽查標準規範，不是污名化重機車和改裝車。會中李婉鈺拿出1份簽署書，要求朱立倫當場簽名，遭朱婉拒。

朱立倫回應，他尊重議員職權，也重視車友的意見，身為市長，須保障所有人權益，市府稽查不是以開罰為目的，執行層面有不周延的地方，市府會檢討，但第一線執法同仁不是擾民，是為了保障市民安寧。

朱立倫表示，檢驗部份以源頭管理為主，未來改裝車的車廠經過檢驗，電腦會有相關資料，希望車主建立認知，避免到沒有經過認證的廠商購買零組件。對於檢驗造成的困擾，市府會盡量增設檢驗站，把價格降低，並儘快與環保署協訂定檢驗標準，不會重複檢驗，減輕車友負擔。

朱立倫強調，自由要建立在法律範圍之內，如果改裝車製造嚴重噪音，干擾民眾生活，就必須嚴格取締、依法處理，「違規一定會開罰」。

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  • 市議員李婉鈺拿出一份簽署書，要求朱立倫當場簽名，遭朱婉拒。（記者賴筱桐攝）

    市議員李婉鈺拿出一份簽署書，要求朱立倫當場簽名，遭朱婉拒。（記者賴筱桐攝）

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相關關鍵字： 噪音車 改裝排氣管 改裝車 新北市議會 朱立倫 李婉鈺 重機
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