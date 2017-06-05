廢專任助理薪資限制 台大工會批：拉低薪資

2017-06-05 15:54

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部宣布從今年8月1日起取消行之有年的「科技部補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表」，刪除專任助理薪資的樓地板與天花板，讓具有專業能力的研究員、助理，領到符合工作表現的薪資。不過針對新制，台大工會批評恐將拉低專任助理薪資。

台大工會秘書林凱衡表示，這樣攸關專任助理勞動權益的政策，事前竟沒有諮詢相關團體或人員的意見，不少人現職專任助理都是看了媒體報導後才知道自己的權益可能受到影響。

日前台大工會向會員們告知新制即將上路，不少專任助理都向工會表達反對意見。林凱衡說明，科技部美其名增加薪資彈性，但在考慮到計畫經費可能會被核刪的前提下，計畫主持人只會更壓縮人事經費。

林凱衡說，工會當然是希望所有專任助理都能夠拿到符合自己勞務行為的薪資，然而新制上路後，雖然取消天花板，看似有挑戰高薪的機會，但同時也取消了樓地板，恐造成薪資水準下滑。

此外，科技部授權各校薪資自主後，就必須面對「談薪」等勞資協商的問題，林凱衡說，任何的薪資異動，都應該有相關工會介入並提供意見，才能確保助理不會碰上不當勞動行為。

林凱衡指出，最根本的問題是因為專任助理的薪水太低。他說，保存樓地板並非限制而是保障，而且樓地板應大幅拉高，並取消天花板，才是解決低薪問題之道。但林凱衡也無奈表示，即便取消了限制，但實務上許多計畫主持人連專任助理的加班費都發不出來了，怎麼能期待薪水會有大幅成長。