野餐活動善款 立委、咖啡店業者齊助毛小孩

立委陳歐珀（右）在安農溪畔辦理野餐活動，與在店內辦理小額捐款宜蘭市虎咖啡老闆林楷偉（左）合作，把民眾報名費的10分之1，捐給動保人士吳清玉（左2）。（記者林敬倫攝）

2017-06-05 15:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］立委陳歐珀在安農溪畔辦理野餐活動，與在店內辦理小額捐款宜蘭市虎咖啡老闆林楷偉合作，把民眾報名費的10分之1，捐給動保人士吳清玉，林楷偉則是將民眾在店內使用插頭所繳交的20元電費，累積至每個月月底結算捐出，4年下來已有10萬元善款，他們均表示，希望捐款讓在縣內流浪的毛小孩，有個溫暖的家。

立委陳歐珀於5月20日在安農溪畔發起野餐活動，讓250名民眾攜帶毛小孩來參與，每人報名費399元，近10萬元的總收入，10分之1捐給吳清玉，協助蘇澳鎮蓬萊國小的4隻流浪狗。

另外，陳歐珀也與虎咖啡合作，林楷偉長期協助流浪動物的救助，開店4年來，將顧客的「插電使用費」約20元，投入捐款箱，並累積至月底結算，再全數捐給吳清玉，4年下來透過這樣小額捐款的方式，已累積近10萬元的善款。

林楷偉說，隨著時間，認同活動的客人越來越多，有的人甚至一次捐出500元及1000元的大鈔，曾經有某個月的生意特別差，當月結算金額才幾百塊，當數字公佈在店內粉絲團後，有出國回來的客人因金額太少，直接拿旅遊剩餘的美金投入捐款箱內，希望能幫助毛小孩，善舉令他非常感動。

陳歐珀說，林楷偉與吳清玉為了毛小孩做了好多事，他對此非常感動，因此也辦理野餐活動，來一起做善事，現在的社會很競爭，很多人忙碌到缺乏愛與關懷，希望野餐活動的愛，能推廣到社會每個角落。

吳清玉指出，以前校園處理流浪狗，大部分是用驅趕的方式， 蓬萊國小很棒，全校師生共同照顧校園內的4隻毛小孩，這次愛心款項，希往能讓牠們順利被人領養，擁有一個完善的家，不用再流浪。