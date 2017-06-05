未回應扁特赦問題 鍾小平嗆柯「下去」

2017-06-05 16:00

〔記者張議晨／台北報導〕國民黨北市議員鍾小平今在議會總質詢時，詢問台北市長柯文哲支持還是反對特赦前總統陳水扁，但柯文哲並未表態，還回覆指出「我會選其他」，但卻遭鍾小平怒嗆，如果再迴避問題，就滾出這個議會，但柯彷彿不解鍾的意思，不斷回頭詢問副議長陳錦祥，「我可以離開了嗎？」。

陳錦祥則出面緩頰，市長只須回復「市政」問題。

台南市長賴清德、高雄市長陳菊先後向總統蔡英文表態應特赦陳水扁。鍾小平指出，柯文哲身為陳水扁的前醫療小組成員，應表示立場。鍾還提供支持特赦還是反對特赦2個選項供柯選擇。但柯文哲卻回應，他會選第3個選項「其他」。柯認為，這件事情應該要通盤的解決，而不是2分法，且特赦是總統職權，不關市政問題。

不過，鍾小平不領情，持續追問柯文哲到底支不支持特赦陳水扁，但柯文哲遲遲未回應，還向一旁的法務局長袁秀慧求救，詢問袁「他可以這樣問嗎」。卻反讓鍾小平大動肝火，砲轟柯文哲一再迴避問題，還謊話連篇，多次要求柯回到座位，但柯卻頻頻回頭望向陳錦祥，直說「我可以離開了嗎？」。

陳錦祥出面緩頰，要求柯文哲只需正面回應鍾小平的「市政」問題，最後鍾請柯文哲回座位，並且放棄最後剩餘的質詢時間，表達對柯文哲的不滿。