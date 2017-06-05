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鍾小平備桃木劍促「切腹」 柯P：我不會隨你起舞

2017-06-05  15:41

〔記者張議晨／台北報導〕

美河市聯開案因擁地99.24％的北市府，只分回30.75％樓地板面積引起爭議，郝市府在2014年重新鑑價，向日勝生追討76.98億元，柯文哲上任後加碼求償至113億元，但去年7月仲裁結果出爐，北市府只能追回33.51億元，與百億元求償金額差距過大。台北市議會今進行市政總質詢，市議員鍾小平怒嗆柯文哲與日勝生市「官商勾結」。

鍾小平指出，市府過去向日勝生追償百億元，但最後只追回33億元，市長還曾向媒體表明會向日勝生提出詐欺告訴，但市府至今仍未提告。鍾在議場不斷追問柯文哲，「你為什麼不提告」，「為什麼對林榮顯這麼好」、「為什麼追到33億就算了」。對此，柯文哲回應，因為我不是專業，一切都是依照法務局簽文，市府則是尊重專業。

但鍾小平對柯回應不滿，他還自備「桃木劍」，走上備詢台要求柯「切腹」，鍾說，之前你叫郝龍斌「去死一死」，今天給你一個機會切腹，看你廉恥心在哪。但柯望著木劍直回「我不會隨你起舞」。

柯指出，有關美河市相關資料，會請局處整理好後貼在你的臉書（指鍾）。但鍾小平聞言直呼，「我的臉書為什麼要給你貼」，台北市公務員真的很可憐，動不動被要求滾蛋，還要被測謊。但柯卻回應，「不會啦，現在留下來的公務員都鬥志高昂」。

鍾聞訊後不滿，走向備詢台，拿個貼有柯文哲及日勝生董事長林榮顯照片的木板，直往膝蓋一擊。鍾還當場宣布要參選北市長，高呼「終結財團土地勾結」。但柯則望著鍾小平一言不發。

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  • 台北市議會市政總質詢，台北市長柯文哲出席接受備詢。（記者王藝菘攝）

    台北市議會市政總質詢，台北市長柯文哲出席接受備詢。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 台北市議會 柯文哲 美河市案 鍾小平
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