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中橫落石坍方阻斷交通 人員待命搶修
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桃源勤和部落勘災 林揆：前瞻建設期待社會理性探討

行政院長林全（左2）今天上午前往高雄桃源區勤和部落勘災，傾聽地方住民心聲。（記者蘇福男攝）

2017-06-05  15:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕行政院長林全今天上午前往高雄桃源區勤和部落勘災，並慰問房屋遭洪水沖走的災民，林揆表示，前瞻基礎建設水環境計畫就是要對抗氣候變遷造成的環境影響，預算每2年編列1次，並隨時檢視檢討，期待社會大眾理性探討，找出最好的解決方法，勿有不必要的質疑。

桃源山區連日降下逾1500毫米雨量，導致溪水暴漲掏空地基、淹沒路基，屋毀路斷，勤和部落台20線92k昨天有10戶民宅受損，其中，8戶坍塌遭洪水吞噬，另2戶地基掏空、岌岌可危，所幸人員均及時撤離。

林全上午11點多，前往桃源區勤和部落勘災，除聽取桃源區長謝英雄、公路總局和水利署第七河川局人員簡報，並接受市議員伊斯坦大‧貝雅夫‧正福及勤和部落居民的陳情，隨後轉往勤和平台慰問災民。

公路總局簡報指出，桃源山區6月2日2天的累積雨量超過1400毫米，遠大於610水災規模，造成台20線92k流失路基500公尺，預計6月15日先搶修通車，未來復建計畫需2億元，預計明年4月底完成。

林全表示，荖濃溪水流目前尚不穩定，過去雖有施作護岸，但此次洪水是從護岸邊緣侵蝕，造成房屋地基流失、倒塌，被沖掉的幾戶民宅，當初就被判定是危屋。

他說，在安全前提下，未來復建做法必須考量永久性，例如道路採高架方式可永久性解決問題，但部分民房是在道路和河岸之間，如流水繼續掏空，民房是有危險的，因此他將就相關施工單位的意見和住民的想法通盤考量。

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  • 林揆表示，在安全前提下，未來災區復建做法必須考量永久性。（記者蘇福男攝）

    林揆表示，在安全前提下，未來災區復建做法必須考量永久性。（記者蘇福男攝）

  • 林全表示，前瞻建設水環境計畫就是要對抗氣候變遷造成的環境影響，期待社會理性探討。（記者蘇福男攝）

    林全表示，前瞻建設水環境計畫就是要對抗氣候變遷造成的環境影響，期待社會理性探討。（記者蘇福男攝）

  • 桃源勤和部落2戶民宅地基被溪水掏空、岌岌可危。（記者蘇福男攝）

    桃源勤和部落2戶民宅地基被溪水掏空、岌岌可危。（記者蘇福男攝）

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