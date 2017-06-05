柯P與農委會喬不攏 張榮味妹婿：哈哈哈哈

2017-06-05 14:27

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與農委會喬不攏台北農產運銷公司總經理案，也導致內定董事長、副市長陳景峻人事案夭折，前雲林縣長張榮味妹婿、中華民國農會總幹事張永成受訪則酸說，這很正常啊！

張永成說「就像我們家裡如果外面有敵人，我們都很合作團結，如果外面沒有敵人時，我們自己就先吵了」，張接著「哈哈哈哈」四聲說，「我不理他們，他們就找不到戰場自己吵。」

不過，談到柯文哲不希望民進黨今天急著通過內定總經理吳音寧人事案，張永成指，批發市場是複雜的地方，歷屆總經理要「壓得住」，這裡員工大多數國中、國小畢業，有搬運工、理貨員、一般生意人，在乎自我利益的，吃檳榔喝酒的也有，一般女孩子來怎麼跟人家溝通，此外，還要跟產銷班農民溝通，這是角色問題。

但張永成又說，他們（北市府、農委會）自己談好，誰來都無所謂。若北農公司召開董事會選出張榮味系統、農委會及北市府各自的常務董事，張永成說，「我們還是會支持他（陳景峻擔任董事長），我講話會算話，因為我有答應他」；張坦言，陳景峻「上個月前他跟我溝通，叫我相信他會認真把它做好，他有心的話，給他機會。」

張永成表示，他的責任已結束，不爭取未來經營權，就讓北市府、農委會去派總經理，「阮卡早做到要死，被人嫌、罵」，這兩天豪雨成災影響菜價，「換你做做看。」他說，反正這家公司就算沒有董事長、總經理，還是在運作，因為既定制度都已經建立，每個員工各司其職，北農不是一家新公司、業務開發單位。

談到北市府與農委會喬不攏，張永成說，這是民進黨面子問題，「我（民進黨）出手好老半天，到今天一定要結束、扳回一城」；他判斷，柯文哲認為農委會派出總經理不是適當人選，柯有自己原則。