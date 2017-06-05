| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

柯P與農委會喬不攏 張榮味妹婿：哈哈哈哈

2017-06-05  14:27

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與農委會喬不攏台北農產運銷公司總經理案，也導致內定董事長、副市長陳景峻人事案夭折，前雲林縣長張榮味妹婿、中華民國農會總幹事張永成受訪則酸說，這很正常啊！

張永成說「就像我們家裡如果外面有敵人，我們都很合作團結，如果外面沒有敵人時，我們自己就先吵了」，張接著「哈哈哈哈」四聲說，「我不理他們，他們就找不到戰場自己吵。」

不過，談到柯文哲不希望民進黨今天急著通過內定總經理吳音寧人事案，張永成指，批發市場是複雜的地方，歷屆總經理要「壓得住」，這裡員工大多數國中、國小畢業，有搬運工、理貨員、一般生意人，在乎自我利益的，吃檳榔喝酒的也有，一般女孩子來怎麼跟人家溝通，此外，還要跟產銷班農民溝通，這是角色問題。

但張永成又說，他們（北市府、農委會）自己談好，誰來都無所謂。若北農公司召開董事會選出張榮味系統、農委會及北市府各自的常務董事，張永成說，「我們還是會支持他（陳景峻擔任董事長），我講話會算話，因為我有答應他」；張坦言，陳景峻「上個月前他跟我溝通，叫我相信他會認真把它做好，他有心的話，給他機會。」

張永成表示，他的責任已結束，不爭取未來經營權，就讓北市府、農委會去派總經理，「阮卡早做到要死，被人嫌、罵」，這兩天豪雨成災影響菜價，「換你做做看。」他說，反正這家公司就算沒有董事長、總經理，還是在運作，因為既定制度都已經建立，每個員工各司其職，北農不是一家新公司、業務開發單位。

談到北市府與農委會喬不攏，張永成說，這是民進黨面子問題，「我（民進黨）出手好老半天，到今天一定要結束、扳回一城」；他判斷，柯文哲認為農委會派出總經理不是適當人選，柯有自己原則。

廣告
  • 中華民國農會總幹事張永成。（記者郭安家攝）

    中華民國農會總幹事張永成。（記者郭安家攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北農人事 台北農產公司 張永成
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：柯P與農委會喬不攏 張榮味妹婿：哈哈哈哈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.