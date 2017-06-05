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政院核定107年總放假日115日 春節假期6天

政院核定107年行政機關辦公日曆表。（資料來源：行政院人事行政總處）

2017-06-05  13:01

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院人事行政總處今天表示，行政院已核定107年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中超過3日以上之連續假期（併同例假日）計有6個，分別為107年中華民國開國紀念日（3日）、農曆除夕及春節假期（6日）、兒童節及民族掃墓節（5日）、端午節（3日）、中秋節（3日）及108年中華民國開國紀念日（4日）等。

人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假，並以前一週的星期六補行上班為原則。

107年民族掃墓節（4月5日）適逢星期四，調整4月6日（星期五）為放假日，並於前1週3月31日（星期六）補行上班；另外，108年中華民國開國紀念日適逢星期二，調整107年12月31日（星期一）為放假日，並於前一週12月22日（星期六）補行上班。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。

此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

人事總處已將107年政府行政機關辦公日曆表登載於該總處全球資訊網首頁「最新消息」公告項目，歡迎民眾上網查詢或下載參考。各界如對辦公日曆表訂定有相關建言，歡迎提供人事總處參考，作為日後擬定辦公日曆表的參據。

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相關關鍵字： 人事總處 休假日 放假日 春節假期 行政院 辦公日曆
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