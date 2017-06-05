北市府、農委會內鬨 陳景峻無法就任董事長

北農公司今早股東大會，產生23席董事，因北市府、農委會內鬨， 陳景峻今天恐無法就任董事長。（記者郭安家攝）

2017-06-05 12:58

〔記者郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司人事案爭議不斷，北農公司今早股東大會，產生23席董事，農委會與北市府估計各自取得6席共獲得過半席次，未料，台北市長柯文哲不希望今天就通過民進黨所推內定總經理吳音寧人事案，民進黨也反將一軍，不續開董事會，導致今無法選出北市府內定董事長陳景峻，市府與農委會竟內鬨，讓人事案破局。

對於外界質疑雙方破局，陳景峻強調「這是法定範圍在15天內可以談」、「不希望北農成為政治角力的場所；至於是否出任董事長將有變數？陳景峻說「我不知道有無變數，但我希望有變數」。農委會代表劉聖鴻否認破局，指會繼續與北市府溝通協商。

北農公司今天早上辦股東大會，選出23位董事，依慣例新一屆董事會，應由票數最高者擔任召集人、並決定議程，召集人可立刻決定開董事會、選出7位常務董事、董事長，而董事長則可再召開會議提名總經理並由董事會通過。

柯文哲昨天也與台北畜產公司前董事長郭萬清會面，外傳柯文哲也屬意郭擔任北農公司總經理，市府高層則指柯文哲覺得吳音寧不錯，但希望不要今天就急著通過總經理案。

對此，陳景峻表示，當初跟農委會協調，董事長、總經理要共同推選，董事長將由他以副市長名義兼代，確實北市府名單原有台北畜產公司前董事長郭萬清，後來農委會覺得不理想，並推出吳音寧，他有跟柯市長說明，至於後續人選決定，完全遵照雙方未來共同決定。

不過，農委會希望柯文哲遵照1個月前協議今天通過總經理案，外界也揣測柯文哲是否變卦，於是農委會今天將台北市農會民股委託書收回，研判票數也灌給劉聖鴻，讓劉成為召集人主導議程。

陳景峻今上午9點30分左右至北農公司，先與中華民國農會總幹事張永成（前雲林縣長張榮味妹婿）密室協商，但談40分鐘左右，臉色鐵青走出會議室直呼「今天可能很難產生董事長」，而農委會代表則在另一間會議室研商投票策略。

最後，北農公司董事當選人依得票高低包括，農委會代表劉聖鴻、陳武榮、台灣省青果運銷合作社涂秀英、台灣省青果運銷合作社理事主席陳益宗、北市府代表副市長陳景峻、陳振輝、中華民國農會總幹事張永成、農委會代表李慶生、農委會代表邱進福、農委會代表翁震炘、農委會代表蘇光正、北市府代表李友親。

另外還有，張文賢、市府代表張郁慧、市府代表張譽馨、市府代表劉寶緞、中華民國農會代表王宋民、王慶中、中華民國農會代表吳明信、中華民國農會代表邱慶河、程建盛、楊燿福、中華民國農會代表葉文男。

北農公司今早股東大會，產生23席董事，因北市府、農委會內鬨， 陳景峻今天恐無法就任董事長。圖為北市府人士於股東大會外討論人事案。（記者郭安家攝）

農委會人士闢室協商投票策略。（記者郭安家攝）