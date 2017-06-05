桃機若再淹水 徐永明嗆：賀陳旦應知所進退！

2日的暴雨導致桃園機場第二航廈禮品大街淹水。交通部長賀陳旦視察時表示，「不能說是淹水，而是漏水」。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-06-05 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕2日因豪雨來襲，造成桃園機場伴手禮大街積水，對於航廈內發生淹水情形，交通部長賀陳旦表示，「不能說是淹水，而是漏水」。當天時代力量立委徐永明在臉書批賀陳旦是在說廢話辯解；今天徐永明又在臉書上發文，表示如果桃機再淹水，「賀陳旦應知所進退」。

徐永明表示，民進黨立委鄭運鵬為履行去年發下「只要桃機因雨淹水就請吃雞排」的承諾，今日將在立院發放雞排。但交通部長卻在第一時間將「淹水」拗「漏水」，心態不正，若被列入下波內閣改組名單，真的剛好而已。

徐永明說，在去年同樣是6月一場豪雨，讓桃園機場大淹水，整整癱瘓十多個小時，引發輿論大肆批評，連行政院長林全也指示，要求交通部應將相關改善作法納入桃園淹水的檢討報告；雖然今年災情沒像去年嚴重，但還是在「航廈內發生淹水」的情形，堂堂部長對此竟只想開脫辯解，此心態先不改，未來管理工程大概也是漏洞百出。

徐永明強調，若賀陳旦無決心改變，那就算委員這次發完雞排，桃機淹水還是會發生，國家門面還是會丟臉，民怨仍未化解，全民皆輸而已。他更呼籲交通部今年至少做好一件事，桃機不要再淹水，做不到就自我知所進退吧！