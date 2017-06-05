馬尼拉賭場縱火案4台人罹難 家屬今將返台

菲律賓民眾悼念雲頂世界罹難人士。（歐新社）

2017-06-05 12:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕馬尼拉雲頂世界攻擊事件造成4名台灣人喪生。我駐菲律賓代表林松煥今表示，在菲律賓總統杜特蒂指示下，菲律賓有關單位加派專員協助，所有後續事宜昨晚已辦妥，家屬今將返台。林松煥並轉述杜特蒂探視家屬時所說，台菲不僅是近鄰也是好朋友（Good friend），非常遺憾發生這樣不幸的事件。

菲律賓馬尼拉複合式高級度假村「馬尼拉雲頂世界」，2日凌晨遭人持M4自動步槍與汽油瓶闖入，並在賭桌縱火，引發熊熊大火，造成38人死亡，近70人受傷，包括4名台灣人不幸喪生。兇嫌為菲律賓前財政部雇員，因沉溺賭博積欠大筆賭債，精神異常下縱火，並非恐怖份子。

菲律賓總統杜特蒂3日探視民答那峨島前線反恐官兵後，在深夜11時前後趕回馬尼拉，探視「馬尼拉雲頂世界」世界往生者及家屬。林松煥今受訪表示，杜特蒂帶著內政部代理部長、大馬尼拉警察負責人、分局長和相關國會議員等大批人員到來。杜特蒂第一個就到台灣家屬處探視致哀，爾後才到其他國家與菲籍喪生者處探視。林松煥轉述杜特蒂說，他代表菲律賓政府向家屬表示歉意，也深致弔念之意，非常遺憾與抱歉（sorry）發生這樣不幸的事件。

杜特蒂也強調，台灣和菲律賓不只是近鄰，也是好朋友（Good friend）。發生不幸事件，菲律賓基於與台灣的友誼，交代所有官員，盡全力配合我駐菲律賓代表處，在48小時內按照家屬要求，儘速處理後續事宜。林松煥並說，菲律賓表現「相當友善」，特別在星期天加派專員辦理文件，昨晚以前，所有後續程序已經處理妥當，家屬今將返台。

另，杜特蒂探視家屬時原有新聞官陪同，但家屬不願意接受採訪或拍攝，因此尊重家屬，最後新聞官並沒有進入會場。但林松煥補充說明，家屬對於相關協助也很感謝，我駐處對於菲律賓的協助和配合也非常感謝。

林松煥說，杜特蒂總統曾親訪台灣，對台灣印象非常好，雖然希望保持獨立平衡的外交政策，但與台灣維持合作空間，這次的事件處理也說明總統重視與台灣的友誼。