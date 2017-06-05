藍議員質疑反中 賴清德反駁：我親中愛台！

2017-06-05 10:54

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員張世賢今天質詢時，質疑台南市長賴清德反中、台獨。賴清德則反駁說，「我是親中的，沒有反中，我親中愛台。」

張世賢質詢一開始拿出一個「勇敢的台灣人」，再加上一個「良心」，要求賴清德做為勇敢的台灣人，還要有良心，並將「勇敢的台灣人」看板送給坐在備詢台的賴清德。

張世賢接著質疑賴清德反中，有台獨理念，但這是個人的思想，他都尊重。賴清德則反駁說，「我是親中的，沒有反中，我親中愛台。」並強調「台獨並不代表反中，而是尊重中國、親近中國，愛台灣！」

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