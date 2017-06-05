| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》柯瑞、詹姆斯互飆大三元 勇士季後賽14連勝 興航內線交易案偵結 易飛網董座等4人起訴
 首頁 > 政治

藍議員質疑反中 賴清德反駁：我親中愛台！

2017-06-05  10:54

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員張世賢今天質詢時，質疑台南市長賴清德反中、台獨。賴清德則反駁說，「我是親中的，沒有反中，我親中愛台。」

張世賢質詢一開始拿出一個「勇敢的台灣人」，再加上一個「良心」，要求賴清德做為勇敢的台灣人，還要有良心，並將「勇敢的台灣人」看板送給坐在備詢台的賴清德。

張世賢接著質疑賴清德反中，有台獨理念，但這是個人的思想，他都尊重。賴清德則反駁說，「我是親中的，沒有反中，我親中愛台。」並強調「台獨並不代表反中，而是尊重中國、親近中國，愛台灣！」

相關影音

廣告
  • 張世賢（左）將「勇敢的台灣人」看板送給市長賴清德。（記者蔡文居攝）

    張世賢（左）將「勇敢的台灣人」看板送給市長賴清德。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反中 台獨 親中愛台 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：藍議員質疑反中 賴清德反駁：我親中愛台！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.