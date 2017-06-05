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點名高麗菜！林聰賢：蟲都浮出水面了 緊來抓

林聰賢（左二）昨天到西螺視察災情，不少田間蔬菜還泡在水裡，宣誓抓菜蟲。（資料照，記者陳燦坤攝）

2017-06-05  06:54

〔即時新聞／綜合報導〕連日豪雨造成農田淹水，農民損失慘重，菜價應聲大漲，農委會已釋出2000公斤蔬菜應急，但菜價依舊高漲，農委會主委林聰賢認為很不合理，隔空向菜蟲喊話：「菜園都淹水了，蟲都浮出水面了，緊來抓！」

綜合媒體報導，林聰賢昨天到雲林勘災時表示，前天已釋出2000公斤蔬菜，但昨天的菜價還是大漲，認為「有蹊蹺」，帶直言「不合理」，但他也表示，若是短期葉菜類漲還合理，但是，沒有受傷的蔬菜也叫漲就不合理；他特地解釋，捉菜蟲不是打壓農民，而是防止蓄意囤積蔬菜，炒作菜價。

林聰賢也表示，目前行政院消保處及公平會都啟動查價機制，全力抓菜蟲。《聯合報》報導，林聰賢點名「甘藍菜（高麗菜）」及根莖類蔬菜，批漲價不合理。

據報導，林聰賢是以台北果菜市場高麗菜批發價連日漲一倍來回推不合理，依3日的價格是每公斤16.6元，昨天漲到31.9元，但高麗菜的主產區根本不在雲林，而是宜蘭大同鄉、南投縣山區，「懷疑是否有人為因素」；且「根莖類蔬菜不像葉菜類那麼脆弱，如果跟著大漲，也不合理」。

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