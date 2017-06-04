總統維安出現「真空」 蔡英文「近身」受訪

總統被媒體「嘟麥」近身訪問，維安ＳＯＰ全被拋到腦後。（記者詹士弘攝）

2017-06-04 23:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕總統維安真的出問題了！總統蔡英文今天中午到雲林勘災，原本固若金湯的維安，卻因總統行程臨時變更，未即時緊急通知媒體，導致媒體集體「遲到」，個個怒氣沖沖；蔡總統見媒體急奔而至，主動趨前關心，一時維安「崩解」，總統被「近身」接受訪問，甚至被「嘟麥」。

維安人員為保護元首，都會層層戒護，媒體採訪不但得先登記，而且必須退至採訪線後方，總統並可事先選擇是否接受訪問。

今天早上蔡總統至雲林勘災，由於勘災地點臨時變動，卻未通知媒體，記者抵達原通知的採訪點時，不但找不到總統，也沒人導引前往新採訪點，等沿路詢問負擔交管的員警後，才找到新的採訪點。

媒體工作人員接近新採訪點後，員警以維安及總統即將離開為由，要求媒體的車輛必須停在數百公尺外，甚至有媒體被阻攔不准進入採訪點，「遲到」的媒體擔心漏新聞，只能狂奔至現場。

小英總統見媒體人員集體趕來，主動迎向前來，還說她已經等很久了，這一開口引發媒體的激憤，直指採訪地點變更不但未事先通知，要進入採訪點還被維安人員刁難；面對媒體怨氣，小英主動走近媒體受訪，笑說「我不是在這裡等你們了嗎！」強調災害發生很多人都期待總統能去看看，但無法每個地方都去，請大家多擔待。

由於蔡英文的主動接受訪問，讓總統府的維安ＳＯＰ完全崩解，多名媒體人員就站在總統面前近身訪問，而且題目不設限，有記者直接挑戰總統，提出「現在才來勘災會不會太慢」的尖銳問題，蔡總統四兩撥千斤的表示，「不會太慢吧！」，她說昨天在指揮所了解全台災情，今天一早就下來農作受災較嚴重的雲嘉看一看。

國安人員一時的疏失，讓總統安全出現「真空」，總統維安的螺絲真的鬆了。