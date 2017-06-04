民進黨急推吳音寧接北農總經理 北市府：急什麼？

2017-06-04 23:33

〔記者郭安家／台北報導〕台北市未來將有140億元的傳統市場改建計畫，也讓台北農產運銷公司人事案格外敏感，台北市長柯文哲日前決定由副市長陳景峻兼任北農公司董事長，此外，也不埋帳民進黨所提的前立委賴坤成擔任北農公司總經理，希望由專業人士擔任，因此民進黨決定改推薦作家吳音寧擔任總經理，還希望明天就通過該人事案。

對此，北市府高層晚間證實，吳音寧今天與柯文哲見面，席間，柯文哲覺得吳音寧不錯，但仍希望總經理人事可獲得社會討論，並按照程序走、經過北市府市長室遴選會議、投票表決；未料，民進黨希望明天就通過該人事案，令部分市府幕僚覺得「急什麼？不曉得為何明天就要通過？」

不過，記者詢問吳音寧缺乏工程經驗，是否為柯文哲希望的「專業人士」？有市府幕僚則說，市場改建工程由台北市工務局控管，此外，北市府也會派工務局副局長張郁慧擔任官股董事，若未來吳音寧真的擔任總經理，北市府也有工程專業可協助市場改建計畫。

吳音寧是詩人吳晟之女、報導文學作家，也是獨立音樂人吳志寧的姐姐；白米炸彈客楊儒門入獄後，吳音寧曾與楊通信，並將其書信編輯整理為《白米不是炸彈》，之後吳音寧也推出著作《江湖在哪裡》，特別是，吳音寧也曾寫過《蒙面叢林》介紹墨西哥原住民革命組織Zapatista（查巴達）。