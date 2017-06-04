國際職業婦女協會來台參訪 呂秀蓮談女權

2017-06-04 17:21

〔記者何宗翰／霧峰報導〕國際職業婦女協會（IFBPW）為全球最有影響力的婦女團體，具有聯合國經濟與社會委員會的諮詢會員資格，今天亞太區5國、7個分會的代表30多人參訪霧峰明台高中，並舉辦圓桌論壇，前副總統呂秀蓮也出席參加，致詞時勉勵「女人幫助女人，女人賦權女人！」

台灣國際職業婦女協會理事長潘慧如表示，這次「亞太姊妹相見歡」有來自泰國、韓國、日本、菲律賓及斯里蘭卡的代表，包括亞太區召集人Narudee Kiengsiri、台灣分會創會理事長呂秀蓮、BPW協會國際顧問、明台高中董事長林芳媖等人都出席參加，希望透過這次交流，能激盪出更多火花，讓姊妹們能對抗任何困境，成為一位成功專業新女性。

潘慧如說，IFBPW成立80多年，成立宗旨包括幫助婦女就業與二度就業、保護婦女權益、幫助婦女創業、拓展事業及增加專業知識、客服社會加諸女性的限制、以及創造有利婦女成長的工作、教育、健康環境。協會對於聯合國制訂婦女政策具有相當影響力，每年都在婦女地位委員會提供建議，為婦女爭取更多權益與空間。

呂秀蓮致詞時提到，她過去為了民主與婦權運動，曾經坐牢6年，在座的前台中市長張溫鷹也是當時的獄友，近年來包括台灣在內，許多國家都改由女性當家，但是權力並不單純，背後有強大責任，也看到像巴西、南韓的女總統接因貪污下台的例子；有人說成功的男人背後一定有偉大女性，台灣能有第一位女總統，也要感謝背後一群男人的信心和寬容。