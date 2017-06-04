談總統六四談話 王丹：盼化作具體行動

2017-06-04 17:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近年定居台灣的中國民運人士王丹即將於七月返美，今選在台北市議會舉辦臨別演講會，未來會以華盛頓為據點，進行建立智庫、巡迴演講等工作。會後受訪時，被問到確切返美時間，王丹開玩笑表示怕有人揮著旗子來送機，因此不能透露。

對於總統蔡英文今在臉書發表六四談話，王丹說，可以感受到總統對中國民主化的關切和熱情，但中國民主化的實現，僅靠關切和熱情很難推動，希望總統可以化為具體對中國民主化的支持和行動，而不只是說說。

王丹指出，六四很大意義在於它還是個進行式，仍持續對中國社會產生影響，未來中國社會若遇到轉型危機，六四一定是繞不過去的，會成為未來民主化的契機，也是未來中國很重要的變數。

王丹也談到和已逝台灣歌手張雨生的淵源。王丹在大學四年級時寫下詩作「沒有煙抽的日子」，輾轉經香港媒體刊登，最後張雨生因受感動而譜曲，兩人唯一一次見面是在九三年時，王丹感嘆，當時台灣的演藝人員除了自己的演藝事業之外，還多了社會關心，這是讓他很懷念雨生的原因，盼今天台灣的演藝人員都該想想當年的張雨生。

現場媒體又問，王丹曾說返美後若再回台，是為了吃阿財的店？王笑說，常在那吃飯，跟老闆很熟像家人，而且「馬頭魚很好吃」，台灣就像半個家，遊子本來就該每過一段時間就回家一趟，以後每年都會有機會回來。

外傳清大不續聘是讓王丹離台關鍵之一，對此，王丹表示，自己到中正大學任教時就說好只教兩年，兩年前便已規劃好，跟續不續聘沒有關係，強調絕對不是因為對台灣失望，即使留在台灣也一樣會有十個批評跟建議，那是出於對台灣的熱愛才有的想法。王丹笑稱，在川普當政的情況下，說不定他是去了個更糟糕的地方。

有媒體問，有個新的觀察發現，新一代留學海外的中國人，反而因為例如IP劇盛行等因素，反而更常「翻牆」回中國，是否會造成王丹「反洗腦」工作的困難？王認為不會，人會受到身處社會環境的影響，礙於現實不見得會表現出來，等時機成熟就會開花，只是時機問題。

由於王丹在演講中不斷提到中國民主化的轉型，有媒體問他認為是怎樣的轉型？王丹說，他完全無法預期，中國未來變化就是具有非常大的不可預測性，自己也沒有能力預測，只知道不會是中共自己主動轉型。

不過對於他在演說中提到，中國共產黨會把自己弄垮，王丹倒是笑舉「腐敗」為例說，腐敗就是因為政治制度的原因，「又不是我們讓它腐敗的。」

媒體進一步問，有政治研究認為中國大陸國家主席習近平會建立常態的反腐？王丹認為，應該要從制度面著手，而不是靠稽檢組等政治運動的方式反腐，習近平還是用文革的方式反腐，只是一群腐敗份子在反另一群腐敗份子。