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聲樂公演邀請 醫療小組：阿扁出席音樂會是療程

陳水扁醫療小組成員認為，出席音樂會為合適的治療行程，現場都是對陳水扁友善，給他溫暖的支持者。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-04  15:58

〔即時新聞／綜合報導〕高醫聲樂社2017夏季公演將在週二（6日）晚上舉行公演，邀請前總統陳水扁出席，陳水扁欣然接受並向中監提出申請，中監目前尚未回應，扁醫療小組醫師陳順勝認為，這是合適的治療行程。

根據《蘋果日報》報導，陳水扁醫療小組成員、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝在臉書表示，這邀約是台灣民間所送來的溫暖，此為合適的治療行程，現場都是對陳水扁友善，給他溫暖的支持者，不像法院這樣一個充滿壓力的環境，陳順勝強調，法院審理與阿扁發病有因果關係的凌虐。

台中監獄表示，已收到陳水扁申請，強調「還在評估中，近日內答覆」，陳水扁上月19日參加凱達格蘭基金會的感恩餐會，違反「五不」但書中的「不進入會場」、「不談及政治」規定，台中監獄籲陳水扁改進，切勿一再自誤，強調醫療痊癒就要返監。

高醫聲樂社將於6月6日晚間7時30分，於高雄市大東文化藝術中心進行公演，屆時邀請獨派音樂家王明哲擔綱特別演出，其中4首歌曲是陳水扁在獄中創作譜詞、王明哲譜曲，除了「阿母的目屎」，另3首為「情批的花香」、「等待天亮的花叢」、「台灣是咱的」，當天都將首度公開演奏。

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