林全：河流整治要有新思維

林全說，這次強降雨對全台造成的影響，可看出前瞻計畫的必要性，希望社會盡量給予支持。（記者張安蕎攝）

2017-06-04 15:12

〔記者張安蕎／新北報導〕聯合報以「林全：前瞻要重新檢討」為標題報導，行政院長林全今天下午對此澄清，「這報導應該是錯誤的。」他說明，河流整治要有一些新的思維，應從上面去考慮分流或其他方式，他其實是要檢討「前瞻基礎建設計畫」中水環境預算的治水預算。

林全也強調，這次強降雨對全台造成的影響，可看出前瞻計畫的必要性，希望社會盡量給予支持。

林全今天坐鎮災害應變中心前接受媒體訪問，他表示，我在基隆看大武崙溪受災情況，特別提到的是受災問題，河流整治要有新思維，因為強降雨情況下，河川太窄不容易處理，必須要從上面考慮分流或其他處理方式。

林全說，經濟部水利署辦理的流域綜合治理計畫，若不能充分容納得下此次的整治，可由「前瞻基礎建設計畫」的水環境預算優先處理，所以其實是檢討這個計畫。水環境前瞻預算規劃目的，就是希望能夠解決因為全球氣候改變造成的劇烈影響，台灣要做更好更強的準備，因此才會有前瞻計畫的水環境有關水患治理的工程和一些規劃。

他指出，這兩天我們看到這次強降雨所造成對全台灣所造成的影響，也可以看得出來我們這次「前瞻基礎建設計畫」的必要性，我們也期待社會能盡量給予支持。