下鄉勘災 蔡總統：治水經費及規劃一次到位

農民手泡水後發芽的稻穗向總統蔡英文陳情。（記者詹士弘攝）

2017-06-04 14:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕總統蔡英文今天至雲林視察淹水災情，她表示，氣候變遷愈來愈激烈，治水工程要加快腳步，未來河川整治經費應該一次到位，可分次完成，經費不足部分可由前瞻計畫來補足；另這次暴雨侵襲全台，農委會會將全台納入天然災害現金救助範圍。

全台納天然災害現金救助範圍

蔡總統表示，政府執行八年八千八百億元治水計畫後，已開始有整合性治水觀念，但受到預算、執行力及機關間的分工影響，進度無法趕上氣候變遷的腳步，這就是為什麼在前瞻計畫中要再加一把勁，要把整合性治水作總整理，在前瞻計畫中投入資源，更完整，更加速進行整體治水計畫。

「現在的氣候變遷，對我們治水速度確實是很大的挑戰。」她說，希望政府在現有的綜合治水計畫中，能加速執行的就加速執行，不足的或後續要持續執行的計畫，就由前瞻計畫來補足，這必須高度整合才能有執行效率，在預算規劃上，不要像以前一樣，有錢就就規劃一段，而是一次作整體性的規劃。

蔡總統表示，過去治水是切割式的分工，未來要發展成整合式治理，另經費部分，中央與地方要一起負責任是沒有錯的，但對財政有困難的縣市而言，地方分擔是有困難的，未來經費分擔公式必須檢討，對財政困難的縣市應有特別協助。

「未來河川整治，經費規劃應該一次完整到位，可分次完成，如果目前的綜合治水計畫中有不足之處，可由前瞻計畫補足。」

蔡總統視查斗南石牛溪、大湖口溪治水狀況，並至元長客厝大排了解抽水站運作情形；她並表示，這次暴雨侵襲全台，農委會會將全台納入天然災害現金救助對象，並從寬認定災損，希望儘速協助農林漁牧業復原。

蔡總統視察大湖口溪時，當地斗南鎮林子里長黃高明高喊斗南、斗六鐵路高架化、大湖口溪整治等訴求，要求政府要正視地方百姓需求，由於被警方人牆隔在數百公尺外，過程中黃高明數度對蔡總統飆罵髒話。

總統蔡英文冒雨視查雲林水災。（記者詹士弘攝）