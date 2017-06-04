羅智強批蔡英文救災表現 民進黨：勿狂噴口水

2017-06-04 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕連日來豪雨侵襲台灣，各地也紛紛傳出災情。前總統府副秘書長羅智強卻批評總統蔡英文的救災表現。對此，民進黨發言人吳沛憶今（4日）表示，對於羅智強不斷無厘頭放話狂噴口水，感到遺憾並強力譴責，還呼籲羅智強自己要選市長，不要利用救災來炒知名度！

羅智強昨天（3日）在臉書批蔡總統在發生災情時，不但神龍「不見首」，行政院長林全神龍「不見身」，連賀陳旦都給大家來個神龍「不見尾」，不勘災就是不勘災，只推次長擋一擋，好像人民就該大呼「神龍萬歲」了。

對於羅智強的批評，吳沛憶表示，中央地方政府全力投入救災期間，羅智強不斷無厘頭放話狂噴口水，民進黨表示遺憾並強力譴責！尤其在水災期間民眾急需公共平台獲取正確防救災資訊的狀況下，還有特定媒體配合其炒作並非事實的做法，民進黨也深感遺憾及不解。

吳沛憶說，羅智強這兩天一直無厘頭放話，尤其是在政府民間全力投入救災時，不協助幫忙就算了，還惡意以扭曲語言打擊救災團隊，非常不恰當。吳也提到，台灣所有人都知道，馬前政府在八八風災的救災經驗，是台灣有史以來最為糟糕的示範，而在這樣團隊中的人，不但沒有檢討反省，還企圖用仇恨的語言來操弄輿論，打擊救災團隊士氣。

吳沛憶批，當政府及所有人都全力投入救災工作的時候，只看到一個人在全力噴口水，呼籲羅智強自己要選市長，不要利用救災來炒知名度；災害期間不應影響救災，災後前往了解這是基本常識，「連這個也不知道的人還想選台北市長，實在太對不起曾經支持馬前市長的市民」。