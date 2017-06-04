馬英九跟北檢互槓 馬辦：有話庭上講就好

2017-06-04 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院前天（2日）開庭審理前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案。馬英九雖表示尊重法院，但近4000字聲明仍透過媒體披露報導，讓起訴他的台北地檢署非常不滿，發聲明批評馬的政治言語已嚴重誤導視聽。

對此，馬英九辦公室呼籲北檢，應尊重法院和承審法官，有什麼話在庭上講就好。

據《蘋果日報》報導，馬英九辦公室表示，不解為何北檢要在馬英九開庭後隔天，突然大動作發聲明批馬。

馬辦也指出，前天馬英九出庭時就在庭上說過，為了對法院和承審法官的尊重，馬英九都不會有任何回應。