勿迷信工程治水？ 柯P：對的事大家不喜歡做

2017-06-04 10:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕梅雨成災，前內政部長、水利工程專家李鴻源指出，不能再迷信工程手段，要回到根本，用都市設計的手段解決都市淹水問題，也就是利用空間的改造，實現「韌性城市」。

對此，台北市長柯文哲今早受訪時贊同表示，防洪分三階段，上游水土保持、中游分洪道到和滯洪池，下游加高堤防及抽水機，但以前只花錢做下游，效果當然不好，感嘆對的事情常常大家不喜歡做，反而做比較花錢、比較沒效的。

柯文哲說，李鴻源是治水專家，講話有學術基礎，講的是對的。他舉當年員山子分洪道為例，原本規劃花三千億加高基隆河，最後阿扁只花了幾十億做分洪道，就解決汐止淹水問題。

柯指出，防洪分三階段，首先是上游要做好水土保持，不做好就山崩，導致下游自來水混濁；中游包括分洪道和滯洪池，以及台北市在推的人行道和自行車道透水鋪面，讓水可以滲透到下面。最後才是加高堤防和加抽水機，但「我們這國家很奇怪，對的事情常常大家都不喜歡做，都要做比較沒有效、比較花錢的，沒辦法。」

媒體進一步問，但蔡政府最近又要花錢做工程，怎麼看？柯僅笑回「喔，你原來後面有埋伏！」卻未多做回應。

另外，八德路、北寧路口人行道疑似因大雨造成路面塌陷。對此，柯文哲說，是自來水管漏水造成地基掏空，破水管找出來補好，土再回填就解決了。

現場媒體問柯，昨在議場上給團隊的救災表現打了80分，是怎麼打的？柯表示，常是這樣啦，議員問就給他一個數字，但這種東西要看自己的目標，目標是一百分，就一直努力，並旋即話鋒一轉說，這次強降雨，他一直關注今年才剛完成防洪計畫的文山區，這次就過關了，顯示防洪計畫有做有差。