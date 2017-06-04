馬英九：六四不平反 統一不能談

前總統馬英九。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-06-04 09:47

〔記者林良昇／台北報導〕今天是六四天安門事件28周年，前總統馬英九今在臉書上表示，希望中共當局平反「六四」，而多年來他促成兩岸和解，但仍認為「六四不平反，統一不能談」，多年從未改變，並期待中共依法給李明哲人身保障，讓家屬有探視的機會。

馬英九今在臉書上發文紀念「六四」，並回顧當年事發的經過；馬英九說，28年前6月3日晚上，台灣「血緣會」的年輕人，在中正紀念堂廣場徹夜舉行「血脈相連，兩岸對歌」活動，聲援在天安門靜坐多日爭取民主的北京學生。當時中共當局可能鎮壓的傳言不斷，雙方主辦單位頻頻相互通報最新狀況。

馬英九提到，當時他是行政院研考會主委兼大陸工作會報執行秘書，一面聽現場轉播，一面看公文，4日凌晨，從轉播中聽到槍聲，主持人大喊：「開槍了！」他當時「心頭一緊，暗忖不妙」。

馬也說，他當時也捐出1萬美金給民運團體，照當時匯率剛好是他3個月的薪水，那是他39年的生命中最大一筆捐款。「我不是衝動，我是感動。」

馬英九強調，他每年都會在「六四」前夕發表紀念文字，舉台灣平反「二二八事件」與「白色恐怖時期」不當審判事件的經驗為例，希望中共當局療傷止痛，平反「六四」，就算他擔任總統後，大力促成兩岸和解，並確立「九二共識」為雙方共同政治基礎，但態度依然是「六四不平反，統一不能談。」

馬也表示，李明哲今年3月被中共當局以涉嫌「顛覆國家罪」逮捕收押至今，不論他嫌疑有多重，都應該受到法律應有的人身保障，進行法定的偵審程序，並儘速讓家屬有探視機會。期待中共當局落實「依法治國」的承諾，兩岸人民都在看。

馬還說，前總統蔣經國最受推崇的政績是「十大建設」與「民主改革」，蔣最可貴之處就是出身威權體制，一生活在威權體制，卻能以無比勇氣與智慧，親手終結威權體制，讓台灣民主化開花結果，卻沒有引發政局動盪。

馬認為，中共領導人鄧小平在1980年代的改革開放，也以無比的魄力向昨日宣戰，海峽兩岸改革成功的經驗，或許能為中共領導人提供一個重要的參考，「改革瓶頸，如何突破？兩岸領袖，各有帷幄；人權民意，最後依托。」