「太好了」挨批願道歉 柯：不要跟議員鬥嘴

柯文哲忍不住抱怨是斷章取義，稱講了一個小時，（媒體）卻只截那一段；對於在議會表示願道歉，他說，「議員都要這樣弄啊，算了，就不要跟他鬥嘴了。」（記者簡榮豐攝）

2017-06-04 09:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市柯文哲昨早主持交通會報，一席「太好了，可以順便檢視場館」發言，昨在議場被議員批評沒有同理心，柯當場表示若觀感不好願道歉。今出席市長頒獎典禮前被問到此事，柯忍不住再次抱怨是斷章取義，自己講了一個小時，（媒體）卻只截那一段；對於在議會表示願道歉，柯說，「議員都要這樣弄啊，算了，就不要跟他鬥嘴了。」

市長柯文哲今出席市長獎頒獎典禮前受訪時表示，他只是說利用機會檢視場館，還有接著說寧可現在發現有漏水、積水，也不要等到正式比賽才發生，這是一種遇到困難先做正面思考。

由於內湖區大湖山莊街此次災情嚴重，現場媒體問柯，會不會擔心觀感不好？柯說，他反而覺得奇怪，「交通會報講了一個多小時，（媒體）只截那一段，沒辦法、隨便他了。」至於在議場上表示願道歉，柯則說，議員都要這樣弄啊，算了，就不要跟他鬥嘴了。

對於此次內湖區災情，柯強調，這次出事有幾個地方他大概知道，他的態度是這樣，每次出事當然是勘災，但不能作秀完就沒事，回來都要求做檢討報告，看哪邊要補、哪裡要修、哪裡要分洪道、滯洪池，每次出事就是再改進。