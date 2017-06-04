| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
豪大雨轟台 85條公路客運今停駛 PR 「職」劇場 男神手機秘密 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 政治

「太好了」挨批願道歉 柯：不要跟議員鬥嘴

柯文哲忍不住抱怨是斷章取義，稱講了一個小時，（媒體）卻只截那一段；對於在議會表示願道歉，他說，「議員都要這樣弄啊，算了，就不要跟他鬥嘴了。」（記者簡榮豐攝）

2017-06-04  09:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市柯文哲昨早主持交通會報，一席「太好了，可以順便檢視場館」發言，昨在議場被議員批評沒有同理心，柯當場表示若觀感不好願道歉。今出席市長頒獎典禮前被問到此事，柯忍不住再次抱怨是斷章取義，自己講了一個小時，（媒體）卻只截那一段；對於在議會表示願道歉，柯說，「議員都要這樣弄啊，算了，就不要跟他鬥嘴了。」

市長柯文哲今出席市長獎頒獎典禮前受訪時表示，他只是說利用機會檢視場館，還有接著說寧可現在發現有漏水、積水，也不要等到正式比賽才發生，這是一種遇到困難先做正面思考。

由於內湖區大湖山莊街此次災情嚴重，現場媒體問柯，會不會擔心觀感不好？柯說，他反而覺得奇怪，「交通會報講了一個多小時，（媒體）只截那一段，沒辦法、隨便他了。」至於在議場上表示願道歉，柯則說，議員都要這樣弄啊，算了，就不要跟他鬥嘴了。

對於此次內湖區災情，柯強調，這次出事有幾個地方他大概知道，他的態度是這樣，每次出事當然是勘災，但不能作秀完就沒事，回來都要求做檢討報告，看哪邊要補、哪裡要修、哪裡要分洪道、滯洪池，每次出事就是再改進。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 106年62豪雨 柯文哲 豪雨
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：「太好了」挨批願道歉 柯：不要跟議員鬥嘴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.