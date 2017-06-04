六四談話 蔡英文籲中國讓李明哲早日回家

總統蔡英文發表六四談話，呼籲中國儘早讓李明哲平安回家。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-04 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在今天6月4日，於臉書發表六四談話，她呼籲中國以開放態度面對六四，並強調台灣願意向中國分享民主轉型的經驗，讓中國進入民主改革的階段。蔡英文也表示，中國必須以文明方式處理李明哲案，讓他早日平安回家。

蔡英文指出，28年前的天安門廣場上，有大批學生與市民對中國提出挑戰，他們的行為啟蒙了整個世代。蔡英文認為，兩岸最大距離就是民主與自由，她以知名公共知識份子、北京大學教授賀衛方為例，透露賀衛方去年來台參訪景美人權文化園區時，感嘆這些對你們（台灣）是歷史，「對我們（中國）是現實的事。」

蔡英文表示，香港每年都會在「維園」舉行六四集會，這彰顯出香港人對民主的嚮往，香港旅客也會特別來台灣體會民主與自由。而在中國，也有一些對民主充滿期待、對六四充滿好奇的人，因此她認為當前方有民主時，任何國家都沒辦法倒著走。

蔡英文呼籲北京當局，應該用開放態度面對六四，只要中國願意跨出這一步，台灣願意分享民主經驗，讓中國縮短民主轉型的陣痛。蔡英文表示，就像賀衛方曾感嘆「天還是要亮的，讓我們坐待天明。」她強調無論是台灣或全世界，也都在等待中國的天明。

蔡英文說，中國的確正在崛起，但如果民主缺席了，就會非常遺憾，因為民主的大國才會受到國際尊重。蔡英文指出，台灣人李明哲已被拘禁逾兩個月，這對中國也許是小事，但對台灣人是大事，因此她希望中國能以文明方式處理，讓李明哲盡快平安返家。

蔡英文最後強調，六四事件在中國官方說法裡，被當成是暴亂，但她相信如果中國重新審視六四，那麼中國將可以讓全世界刮目相看。

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