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不甩洪秀柱？傳吳敦義已有就職黨魁腹案…

國民黨主席交接陷僵局，傳吳敦義（圖）已有腹案。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-06-04  06:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席交接僵局，目前交接小組已停擺，在洪秀柱拋出可能提前辭職的震撼彈之後，準黨魁吳敦義找到突破點，據報導，吳敦義放話，不會提前上任，會依黨章在8月20日就職，期間，將由副主席代理黨務。

國民黨新舊黨主席是否提前交接正陷僵局，牽涉到20全代會召開時間、中央委員及中常委提名的主導權等，雙方撕破臉正面交鋒，洪秀柱派不惜「空城計」，黨中央各重要人事均提辭呈，準備走人，連黨主席洪秀柱也揚言將提前辭職，最快在週三中常會攤牌，主動宣佈於七月請辭；形成不辦交接的窘境，「將吳一軍」。

吳敦義方面在沈寂2天之後，有了新答案，《聯合報》報導，「吳敦義幕僚」回應，「洪秀柱若提前請辭，應由副主席代理黨務，吳敦義不會提前上任」；指過去黨主席請辭、過渡期由副主席代理黨務，幾乎形成慣例，洪秀柱若辭職，則現任副主席有胡志強、郝龍斌、林政則等，都可「依慣例」暫代黨務。「吳敦義仍會依黨章制度，八月廿日全代會時再正式就任」。

不過，國民黨立法院黨團比較憂慮，擔心交接期過長，可能影響到黨務及未來選舉提名作業，衝擊到選情。

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