陸委會六四聲明籲中國反思歷史教訓 妥善處理李明哲案

2017-06-03 19:10

〔記者施曉光／台北報導〕明天就是中國「六四事件」二十八週年，陸委會今天傍晚發表聲明痛批中國大陸近年來雖致力改革開放與經濟發展，卻仍無法坦然省思「六四事件」的重要歷史意義，缺乏推進民主政治改革力度，反而一再以政治維穩為由，限制人民自由選擇的權利，如此作為將無法成為中國大陸制度轉型及改革的正面動能與支柱。

陸委會呼籲中國大陸唯有正視歷史事實，積極回應人民對民主改革與人權保障的訴求，嚴肅反思「六四事件」的歷史教訓，並妥善處理前民進黨黨工李明哲事件，兩岸才有相互理解、相互價值分享的契機，也才能有相向而行的良善新局。

陸委會指出，近年來中國大陸推動深化改革、反腐肅貪及依法治國，但中共當局欠缺勇於面對內部發展所必要的民主、人權價值理念重建，無法有效落實民主制衡監督，而且嚴格限制人民言論、資訊獲得以及人身自由等權利，因而更加拉大與人民的距離，無法建立民眾期待的民主自由與人權法治社會。

陸委會表示，台灣實施民主化的經驗與推動轉型正義的過程，是正視過去歷史傷痕及面向未來發展的正面力量，兩岸關係的發展也應在保障民主及人權的基礎上向前邁進，中國大陸未能從「六四事件」汲取教訓，對於維權、異議人士的處理，絲毫未見到對民主人權的重視，而我方人士李明哲遭逮捕事件，更違反文明法治國家對基本人權的保障，沒有儘速公布具體事證，也沒有依照法律程序進行通報，更對家屬探視要求及我政府的一再呼籲置若罔聞。