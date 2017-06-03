全台雨勢未歇 國軍2萬9千人待命隨時投入救災

2017-06-03 17:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕全台受梅雨鋒面、西南氣流帶來的豪雨侵襲，國防部目前待命兵力計2萬9千餘人，車輛機具計24類3千4百餘輛（部），船艇膠舟110艘，空軍S-70C型直升機7類14架。此外，海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車及膠舟，今日凌晨已於桃園林口下湖西營區、宜蘭蘇澳鎮公所各預置2輛及2艘，兵力及裝備均能依令執行救援任務。

國防部長馮世寬今日上午7點50分左右，也到國軍聯合作戰指揮中心，要求國軍各級部隊加強災害防救整備，若遇有災情立即投入搶救工作，全力保障民眾的生命財產安全。馮是寬並指示參謀總長李喜明掌握各地區災情，主動協助地方政府處理災後復原工作，讓民眾能夠盡早恢復正常生活。

位於北海岸的基隆市昨日遭豪雨肆虐，海軍司令部今日增派海軍131艦隊、水下作業隊及靠泊基隆港艦艇等單位兵力百餘人，協助當地大樓地下室抽水作業，目前仍持續執行救災工作，協助民眾儘早恢復市容。

另外，為強化嘉義地區災害防救能量，海軍陸戰隊今日派遣AAV-7兩棲突擊車2輛，在今日下午1點45分抵達嘉義水上基地，俾於第一時間投入救災工作，確保民眾生命財產安全。 海軍陸戰隊指揮也派遣AAV-7兩棲突擊車4輛、膠舟4艘前推至蘇澳、林口地區。