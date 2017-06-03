IMD台寬頻普及排56 NCC：與實際狀況落差大

2017-06-03 16:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD） 本月1日發布「2017年IMD世界競爭力年報」4大類競爭力的評比，其中我國「寬頻用戶數」（Broadband subscribers）指標數值為97，亦即每千人當中僅97人為寬頻用戶，排名第56名，‎國家通訊傳播委員會今對此表示，此數據與我國實際寬頻發展狀況有非常大的差距。

IMD 本月1日發布的「2017年IMD世界競爭力年報」4大類競爭力的評比，包括「政府效能」、「經濟表現」、「企業效能」及「基礎建設」等，在「基礎建設」評比指標中，我國「行動寬頻用戶數」（Mobile Broadband subscribers）排名第3名，指標數值高達96.5％，大幅超越該項指標的平均值62.1％；但NCC發現，該報告另一項指標「寬頻用戶數」（Broadband subscribers）之指標數值卻僅97，導致我國排名只有第56名。

NCC舉世界經濟論壇（WEF） 去年9月發布之全球競爭力報告（World Competitiveness Report）指出，寬頻用戶數指標部分，在固網寬頻用戶數部分，我國以普及率24.3％（每千人當中有243家戶為固網寬頻用戶）排名全球第36；在行網寬頻用戶數部分，我國以普及率80.2％（每千人當中有802人為行動寬頻用戶）排名全球第28，因此，無論固網寬頻或行網寬頻之用戶數指標數值，均與IMD發布的寬頻用戶數指標數值差距甚大。