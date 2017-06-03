| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油先別急！台塑汽柴油 下週降6角 天雨路滑翻車 一家4口送醫女童命危 下班請小心！鋒面北移了 雙北列大豪雨特區
 首頁 > 政治

IMD台寬頻普及排56 NCC：與實際狀況落差大

2017-06-03  16:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD） 本月1日發布「2017年IMD世界競爭力年報」4大類競爭力的評比，其中我國「寬頻用戶數」（Broadband subscribers）指標數值為97，亦即每千人當中僅97人為寬頻用戶，排名第56名，‎國家通訊傳播委員會今對此表示，此數據與我國實際寬頻發展狀況有非常大的差距。

IMD 本月1日發布的「2017年IMD世界競爭力年報」4大類競爭力的評比，包括「政府效能」、「經濟表現」、「企業效能」及「基礎建設」等，在「基礎建設」評比指標中，我國「行動寬頻用戶數」（Mobile Broadband subscribers）排名第3名，指標數值高達96.5％，大幅超越該項指標的平均值62.1％；但NCC發現，該報告另一項指標「寬頻用戶數」（Broadband subscribers）之指標數值卻僅97，導致我國排名只有第56名。

NCC舉世界經濟論壇（WEF） 去年9月發布之全球競爭力報告（World Competitiveness Report）指出，寬頻用戶數指標部分，在固網寬頻用戶數部分，我國以普及率24.3％（每千人當中有243家戶為固網寬頻用戶）排名全球第36；在行網寬頻用戶數部分，我國以普及率80.2％（每千人當中有802人為行動寬頻用戶）排名全球第28，因此，無論固網寬頻或行網寬頻之用戶數指標數值，均與IMD發布的寬頻用戶數指標數值差距甚大。

廣告
  • 世界競爭力年報評比我國寬頻用戶數排名第56，國家通訊傳播委員會今對此表示，此數據與我國實際寬頻發展狀況有非常大的差距。（記者楊綿傑攝）

    世界競爭力年報評比我國寬頻用戶數排名第56，國家通訊傳播委員會今對此表示，此數據與我國實際寬頻發展狀況有非常大的差距。（記者楊綿傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全球競爭力 台灣 瑞士洛桑管理學院（IMD） 競爭力
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：IMD台寬頻普及排56 NCC：與實際狀況落差大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.