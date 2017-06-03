美專家：川普對中國寬容 中國就對台灣強硬

章家敦表示，川普為拉攏中國壓制北韓，給了中國「自由通行證」。（美聯社）

2017-06-03 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣因遭中國打壓，無法參與前陣子舉行的世界衛生大會（WHA）。美國律師、作家章家敦（Gordon Guthrie Chang）以此為題，專文描述台灣與中國的現況，以及可能的未來發展，強調「若川普對中國寬容，中國就會對台灣強硬」。

章家敦著有《中國即將崩潰》（The Coming Collapse of China）一書，他近日於外交雜誌《國家利益》（The National Interest）發表專文，先是提到台灣自08年以來首次無法參與WHA，主要原因是總統蔡英文在2016年贏得大選，其立場與馬政府相異，讓北京政府決定再次展現自己在國際上的影響力，因為中國的目標就是和平統一台灣，使其成為第34個省份。

但章家敦提到，目前全台灣想要立即統一的人數約佔9%，且這個數字仍隨著時間遞減，因為在1940年逃來台灣的中國人以及他們的後代，不是死了，就是已同化為台灣人，而台灣2350萬人中，有三分之二視自己為「台灣人」，僅有3%認為自己是中國人。

章家敦分析，北京政府決定將台灣拒於WHA的門外，一來可能是對蔡政府不願承認九二共識，對國家主權不願妥協所致；另一方面，則可能與美國總統川普，為了要聯手中國壓制北韓，因此給與中國「自由通行證」有關。

章家敦指出，雖然美、中兩國並沒有就北韓問題拿台灣交涉，但只要「川普對中國寬容，中國就會對台灣強硬。」