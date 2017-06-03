瞬間強降雨威力大 賴清德呼籲勿因此否定治水成效

2017-06-03 14:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕這次豪雨帶來北部、中部嚴重災情，市長賴清德表示，目前西南氣流逐漸南下，滯留到什麽時候難測，台南嚴陣防雨之外，也希望大家同理心，未來别再有其他縣市淹水，不但未給同情，反而批評「錢花到哪裡去了」，他並呼籲朝野共同支持前瞻基礎建設的治水計劃。

賴清德表示，在第1次政黨輪替之前，行政院編列治水預算1年2、30億元，根本不可能解決治水問題，全台只要下大雨就淹水，南部災情更嚴重，直到陳水扁總統上任，謝長廷擔任行政院長時期提出治水特別預算8年800億，易淹水城市才有足夠經費展開系統性治水計劃，10多年來發揮效果。

賴清德表示，近年因氣候變遷，瞬間強降雨大，這次台北、新北3個小時就下到400毫米，6個小時下到600毫米，已超過防洪標準，可清楚見到即使過去北部花那麼多錢還是照淹，短時強降雨的威力「雨下到哪就淹到哪」，不能因此就否定治水沒有效果，抹滅政府治水的辛苦及民眾受淹水之苦。

賴清德表示，重創北台灣的西南氣流已經逐漸南下，據氣象局雷達回波預測，未來兩個小時內，將會一波強降雨，雨量將會相當可觀，市府各局處已經做好相關準備，包括水門、移動式抽水機都已派員進駐，各公所也備齊砂包因應，全面戒備。

由於預計這波強降雨將會持續到下班時間，他也籲請民眾要小心因應，市府已經對土石流高潛市勢區進行預防性撤離，但還是要提醒山區民眾慎防土石流，做好自主防災，減少損失。