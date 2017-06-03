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桃機漏水非淹水？ 徐永明批賀陳旦：說廢話辯解的官僚

昨日的暴雨導致桃園機場第二航廈禮品大街淹水。交通部長賀陳旦視察時表示，「不能說是淹水，而是漏水」。（記者朱沛雄攝）

2017-06-03  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕由於暴雨來襲，造成桃園機場伴手禮大街積水。昨（2）日交通部長賀陳旦下午在桃園市長鄭文燦陪同下前往桃園機場視察，對於航廈內發生淹水情形，賀陳旦表示，「不能說是淹水，而是漏水」，對此時代力量立委徐永銘痛批賀陳旦是說廢話辯解，「此種心態不是官僚，什麼是官僚？」

賀陳旦過去曾承諾桃園機場不會再淹水，表示「有信心不會再犯」，結果昨日桃園機場伴手禮大街傳出積水事件。賀陳旦於視察機場時表示：「今天積水溢出不能說是淹水，而是漏水，當然，我們也不會在這裡辯解，應該要看過去所犯的錯誤，有沒有改正過來」，表示去年的問題已被改正，針對漏水的問題，賀陳旦表示，「主要是雨勢大，大量雨水集中在漏水孔時所發生的問題，並不是機場公司在管理上有疏忽。」

時代力量立委徐永明昨（2）晚於臉書發文痛批賀陳旦：「交通部長賀陳旦強調，這次不能說是『淹水』，而是『漏水』，只能說部長好好道歉很難嗎？」，「行政官員救災應專心解決問題，沒有心急如焚就算了，還要說廢話辯解，此種心態不是官僚，什麼是官僚？」

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  • 時代力量立委徐永明於臉書發文表示，部長好好道歉很難嗎？（翻攝自徐永明臉書）

    時代力量立委徐永明於臉書發文表示，部長好好道歉很難嗎？（翻攝自徐永明臉書）

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