陸配親人來台探親放寬？ 張小月：已在研議

2017-06-03 14:42

〔記者施曉光／台北報導〕一部由陸委會委外以偶像劇規格拍攝，描述兩岸婚姻關係的微電影「最美的風景」，今天下午舉行首映會，陸委會主委張小月親自出席致詞，並與兩位陸配對談，對於陸配當面表達，希望政府能放寬在中國大陸親屬來台探親的次數，以及再擴大陸配工作許可範圍，張小月當場回應，政府會繼續研究，而且目前也已經在研究中，對於陸配大陸親屬來台規定，希望未來陸配的二、三親等家屬，可以更方便來台灣探親家人。

張小月表示，每一段兩岸姻緣都有其特殊意義，應該加以珍惜，陸委會希望透過這部電影，祝福每一段的兩岸美好良緣；她並強調，台灣是能讓陸配放心的好地方，並感謝陸配為台灣的奉獻與付出，成為台灣美麗的風景，政府會繼續協助兩岸婚姻家庭，提供陸配最溫暖的支持。

這部微電影選擇在台北市松山文創園區的一家書店拍攝，今日首映會特別選擇在拍攝地點舉行。張小月表示，陸客到台灣，都會來松山文創園區尋找台灣最美的風景，這裡也傳達出台灣的自由人文氣息，影片中女主角在台灣能獨立自主，追求自己的理想，影片目的在強調，陸配無論來自中國大陸那一個角落，都已經融入台灣土地，以他們的熱情與時間為這塊土地打拚，因此陸配也是台灣最美的風景。

張小月指出，根據內政部統計，兩岸婚姻已經有33萬對，長期住在台灣的陸配有19萬人，可以用「千里姻緣一線牽」形容，就像印度哲學家泰戈爾所說，婚姻不只是小事，也是具有歷史意義的重要大事，用此形容兩岸關係很貼切，因為兩岸人民從開始牽手，進而成為「牽手」，相知相守，必定有外人不知的酸甜苦辣，但希望他們都能幸福美好。