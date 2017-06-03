| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中橫公路台八線166.8k坍方中斷
 首頁 > 政治

陸配親人來台探親放寬？ 張小月：已在研議

2017-06-03  14:42

〔記者施曉光／台北報導〕一部由陸委會委外以偶像劇規格拍攝，描述兩岸婚姻關係的微電影「最美的風景」，今天下午舉行首映會，陸委會主委張小月親自出席致詞，並與兩位陸配對談，對於陸配當面表達，希望政府能放寬在中國大陸親屬來台探親的次數，以及再擴大陸配工作許可範圍，張小月當場回應，政府會繼續研究，而且目前也已經在研究中，對於陸配大陸親屬來台規定，希望未來陸配的二、三親等家屬，可以更方便來台灣探親家人。

張小月表示，每一段兩岸姻緣都有其特殊意義，應該加以珍惜，陸委會希望透過這部電影，祝福每一段的兩岸美好良緣；她並強調，台灣是能讓陸配放心的好地方，並感謝陸配為台灣的奉獻與付出，成為台灣美麗的風景，政府會繼續協助兩岸婚姻家庭，提供陸配最溫暖的支持。

這部微電影選擇在台北市松山文創園區的一家書店拍攝，今日首映會特別選擇在拍攝地點舉行。張小月表示，陸客到台灣，都會來松山文創園區尋找台灣最美的風景，這裡也傳達出台灣的自由人文氣息，影片中女主角在台灣能獨立自主，追求自己的理想，影片目的在強調，陸配無論來自中國大陸那一個角落，都已經融入台灣土地，以他們的熱情與時間為這塊土地打拚，因此陸配也是台灣最美的風景。

張小月指出，根據內政部統計，兩岸婚姻已經有33萬對，長期住在台灣的陸配有19萬人，可以用「千里姻緣一線牽」形容，就像印度哲學家泰戈爾所說，婚姻不只是小事，也是具有歷史意義的重要大事，用此形容兩岸關係很貼切，因為兩岸人民從開始牽手，進而成為「牽手」，相知相守，必定有外人不知的酸甜苦辣，但希望他們都能幸福美好。

廣告
  • 陸委會主委張小月（右）出席「最美的風景」微電影首映發表會，與陸配麥韋唐（中）、張琰（左）對談。針對陸配希望放寬中國親人來台探親，張小月表示，政府已經在研究中了。（記者簡榮豐攝）

    陸委會主委張小月（右）出席「最美的風景」微電影首映發表會，與陸配麥韋唐（中）、張琰（左）對談。針對陸配希望放寬中國親人來台探親，張小月表示，政府已經在研究中了。（記者簡榮豐攝）

  • 陸委會3日舉辦「最美的風景」微電影首映發表會，陸委會主委張小月（右3）、副主委張天欽（左）出席與陸配麥韋唐（右2）、張琰（右1）及男女主角吳翔震（左2）、程茉（左3）談話並合影。（記者簡榮豐攝）

    陸委會3日舉辦「最美的風景」微電影首映發表會，陸委會主委張小月（右3）、副主委張天欽（左）出席與陸配麥韋唐（右2）、張琰（右1）及男女主角吳翔震（左2）、程茉（左3）談話並合影。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張小月 微電影 陸委會 陸配
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：陸配親人來台探親放寬？ 張小月：已在研議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.