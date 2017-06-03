馬英九嘉大演講 「傳授」丟雞蛋技巧

2017-06-03 14:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕前總統馬英九今天受嘉義大學應用歷史系邀請，以「我國兩岸與外交大戰略」為題發表演講，暢談任內外交採和睦政策，降低兩岸對立，但談到兩岸歷史時，不忘提他當年抗議日本與中國建交丟雞蛋往事，並提醒學生「扔雞蛋不能用力，只能半握！」，否則丟出去前就在手裡破了。

馬英九指出，8年總統任內建立兩岸和解制度化，及採友日、親美政策，大大提升台灣國際社會貢獻度，也讓兩岸降低對立，朝和平發展，接著深入說明從古寧頭戰役到任內的兩岸關係演變。

敘述兩岸關係史時，馬英九說，大學畢業等當兵時，曾經跑去丟雞蛋抗議日本跟中國建交，由於這是他第一次丟雞蛋，結果第一顆蛋因為太用力，丟出去前就在手裡破了，馬氏笑話，引來哄堂大笑。

接著他還示範如何「正確」丟雞蛋，以手半握模擬握雞蛋方法，提醒學生們記得扔雞蛋千萬不能太用力，而且要半握。

馬英九說，雞蛋還要丟得準，丟到正確對象，因為他那次不僅第1顆因太大力握破了，第2次再丟時，外交部禮賓司人員出來澄清，「別丟了，這是外交部的車，並不是日本的！」，有點糗。

他強調，在總統任內兩岸交流情況前所未有，光是中生就成長了9倍，中客1年來台約有418萬人，中國北京當局若要按下飛彈按鈕，也會有所考量，不過，現在交流腳步慢下來，任何人想片面改變現狀，就須面對相當高成本。

有學生問馬英九對當選國民黨主席的吳敦義有何期許，馬說與吳敦義的看法差不多，都認為九二共識、一中各表，對台灣最有利。